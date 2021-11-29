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Kourtney Kardashian bu sefer de kızının yanında rahat durmadı

29.11.2021 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nişanlısı Travis Barker ile bir an olsun ayrılmayan Kourtney Kardashian sık sık müstehcen halleriyle gündeme geliyor. Çift gittikleri her yerde birbirlerine yakın temaslarıyla olay olurken bu sefer de Kourtney Kardashian'ın kızının yanında rahat durmadı.

Kourtney Kardashian bu sefer de kızının yanında rahat durmadı

Kourtney Kardashian ve Travis Barker bir süre önce nişanlanmıştı. Her fırsatta birbirlerini öpücüklere boğan, en özel anlarını bile paylaşan çifti kimse durduramıyor. İkili ister plajda olsun ister yatakta ister tuvalette olsun ister ödül töreninde her an öpüşürken ya da müstehcen hallerdeyken yakalanıyor.

Sık sık yatak odası paylaşımları da yapan çift yine rahat durmadı. Kourtney Kardashian'ın ilk eşinden olan kızı için çift TikTok videosu çekerken kendilerini tutamadı.

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Kourtney Kardashian ve Travis Barker Penelope Disick'i umursamadan yine samimi şekilde sarılıp öpüştü.

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Bu anlar ise sosyal medyada gündem oldu. Kardashian'a "Bari kızının yanında rahat dur" yorumları yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
Kourtney Kardashian
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