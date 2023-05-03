Kourtney Kardashian'dan tepki çeken pozlar...

Poosh adlı sağlıklı yaşam markası olan ve markası için sıklıkla reklam paylaşımları yapan Kourtney Kardashian, kardeşleri MET Gala'da boy gösterirken bazı paylaşımlar yaptı.

Son zamanlarda kocası Travis Barker ile müstehcen pozları yüzünden tepki gören yıldız yine tepki çekmeyi başardı.

Sayfasında sarı saçlarıyla ağzında sigara varken poz veren Kourtney Kardashian hayranlarını resmen hayal kırıklığına uğrattı.

Daha önce de pozları yüzünden eleştirilere maruz kalan Kardashian'a "Sağlığa bu kadar önem veren biri için, sigaranın reklamını yapıyormuşsunuz gibi görünüyor", "Sigara içmeyi teşvik eden sağlıklı yaşam gurusu mu? İlginç" tepkileri geldi.

Bir başka kullanıcı ise "Sağlıklı yaşam hakkında vaaz veriyorsunuz ama yine de vücudunuz için kelimenin tam anlamıyla en kötü şey olan ve sağlıklı bir yaşam tarzının tam tersi olan sigara içerken çekilmiş fotoğraflarınızı yayınlıyorsunuz" diyerek sert çıktı.



