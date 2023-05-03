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Kourtney Kardashian'dan tepki çeken pozlar...

03.05.2023 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MET Gala'ya kardeşlerinin aksine katılmayan Kourtney Kardashian, Instagram'da sigara içiyormuş gibi yaptığı bir dizi pozunu paylaşınca yine tepki çekti. Daha önce de çocuklarının yanında müstehcen pozlar veren ünlü yıldıza yorum yağdı.

Kourtney Kardashian'dan tepki çeken pozlar...

Poosh adlı sağlıklı yaşam markası olan ve markası için sıklıkla reklam paylaşımları yapan Kourtney Kardashian, kardeşleri MET Gala'da boy gösterirken bazı paylaşımlar yaptı.

Son zamanlarda kocası Travis Barker ile müstehcen pozları yüzünden tepki gören yıldız yine tepki çekmeyi başardı.

Sayfasında sarı saçlarıyla ağzında sigara varken poz veren Kourtney Kardashian hayranlarını resmen hayal kırıklığına uğrattı.

Ekran Alıntısı

Daha önce de pozları yüzünden eleştirilere maruz kalan Kardashian'a "Sağlığa bu kadar önem veren biri için, sigaranın reklamını yapıyormuşsunuz gibi görünüyor", "Sigara içmeyi teşvik eden sağlıklı yaşam gurusu mu? İlginç" tepkileri geldi.

Her seçimi olay oldu! Eteği yok gibiydi... Her seçimi olay oldu! Eteği yok gibiydi...

rete

Bir başka kullanıcı ise "Sağlıklı yaşam hakkında vaaz veriyorsunuz ama yine de vücudunuz için kelimenin tam anlamıyla en kötü şey olan ve sağlıklı bir yaşam tarzının tam tersi olan sigara içerken çekilmiş fotoğraflarınızı yayınlıyorsunuz" diyerek sert çıktı.


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Kourtney Kardashian travis kardashian

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