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Emily Ratajkowski parti sonrası da iddialıydı! Süper mini eteğiyle öyle pozlar verdi ki...

03.05.2023 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emily Ratajkowski MET Gala partisinde oldukça iddialıydı. Tanga giyip üstünü de transparanla kombinleyen güzel model parti sonrası için de oldukça cesurdu. Emily Ratajkowski süper mini eteğiyle verdiği pozlarla olay oldu.

Emily Ratajkowski parti sonrası da iddialıydı! Süper mini eteğiyle öyle pozlar verdi ki...

Harry Styles ile öpüşürken yakalanan Emily Ratajkowski boşandıktan sonra aşk hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Sebastian Bear-McClard ile evliliği sırasında defalarca aldatıldığını öğrenip boşanma kararı alan model Emily Ratajkowski her paylaşımıyla yürek hoplatıyor.

Arkadaşının eski aşkıyla yakalanması yüzünden eleştirilere maruz kalan model MET Gala tarzıyla dikkat çekti.

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31 yaşındaki model, Met Gala gecesindeki birçok kıyafet giydi. Parti sonrasında ise mor payetlerle süslenmiş cüretkar, dekolteli bir mini elbiseyle pozlar verdi.

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Eteği neredeyse yok gibi olan Emily iddialı pozlarına yenilerini ekledi. Frikik vermeye ramak kalmasına rağmen bu durumu umursamayan güzel modele beğeni yağdı.

Ekran Alıntısı

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