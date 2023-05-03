Emily Ratajkowski parti sonrası da iddialıydı! Süper mini eteğiyle öyle pozlar verdi ki...

Harry Styles ile öpüşürken yakalanan Emily Ratajkowski boşandıktan sonra aşk hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Sebastian Bear-McClard ile evliliği sırasında defalarca aldatıldığını öğrenip boşanma kararı alan model Emily Ratajkowski her paylaşımıyla yürek hoplatıyor.

Arkadaşının eski aşkıyla yakalanması yüzünden eleştirilere maruz kalan model MET Gala tarzıyla dikkat çekti.

31 yaşındaki model, Met Gala gecesindeki birçok kıyafet giydi. Parti sonrasında ise mor payetlerle süslenmiş cüretkar, dekolteli bir mini elbiseyle pozlar verdi.

Eteği neredeyse yok gibi olan Emily iddialı pozlarına yenilerini ekledi. Frikik vermeye ramak kalmasına rağmen bu durumu umursamayan güzel modele beğeni yağdı.





