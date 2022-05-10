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  4. Kourtney Kardashian giydirildiği anları paylaştı! İç çamaşırlı halini de gösterdi

Kourtney Kardashian giydirildiği anları paylaştı! İç çamaşırlı halini de gösterdi

10.05.2022 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

43 yaşındaki Kourtney Kardashian hazırlık aşamasını ve nasıl giydirildiğini paylaştı. Kourtney Kardashian’ın şeffaf iç çamaşırlı en doğal hallerini paylaşması sosyal medyada gündem oldu.

Kourtney Kardashian giydirildiği anları paylaştı! İç çamaşırlı halini de gösterdi

2020’de bir araya geldiklerinden beri ayrılmaz bir ikili haline gelen Kourtney Kardashian ve Travis Barker, paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Kourtney Kardashian son olarak bir gala için hazırlık aşamasında yapılanları paylaştı.

Cüretkar pozları ve zaman zaman da cinsel hayatına dair yaptığı itiraflarla gündeme gelen Kourtney Kardashian kendisini galaya hazırlayan ekibin ellerinde nasıl hazırlandığını takipçilerine sundu.

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Şeffaf iç çamaşırlarıyla olan hallerini de göstermekten çekinmeyen TV yıldızına "Özelin kalmadı" yorumları yağdı.

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GİZLİCE EVLENMİŞTİ

ABD'nin ünlü sosyal medya fenomeni ailesi Kardashianların büyük kızı Kourtney Kardashian bir süredir birlikte olduğu müzisyen Travis Barker'ın evlilik teklifine “evet” demiş ikili geçtiğimiz yıl ekim ayında nişanlanmıştı.

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İkilinin ne zaman evleneceği ile ilgili bir sürü iddia magazin gündeminde dolaşırken, çiftin, Grammy Ödülleri’nin ardından Las Vegas’ta gizlice evlenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Kourtney Kardashian
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