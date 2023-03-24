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Kourtney Kardashian minicik geceliğiyle poz verdi! Yine sınırları zorladı

24.03.2023 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kourtney Kardashian saç rengini değiştirdikten sonra yeni imajıyla dikkat çekmişti. Yaptığı paylaşımlarla ve tarzıyla sık sık tepki çeken ünlü isim son pozuyla da gündem oldu Perşembe günü bir Hollywood sarışın bomba gibi görünüyordu. 43 yaşındaki realite TV yıldızı, Marilyn Monroe'ya benzetildi.

Kourtney Kardashian minicik geceliğiyle poz verdi! Yine sınırları zorladı

Ünlü yıldız Kourtney Kardashian hem cinsel hayatına dair açık konuşması hem de iddialı pozlarıyla gündeme geliyor. Kısa süre önce çocuklarının yanında kocasıyla samimi pozlar verdiği için eleştirilerin odağında olan Kourtney Kardashian yeni imajıyla herkesi şaşırttı.

Sarı saçlarıyla dikkat çeken TV yıldızı son olarak minicik geceliğiyle poz verdi.

Keeping Up With The Kardashians yıldızı, bir eşya almak için eğilirken neredeyse açık pembe geceliğiyle frikik verecekti.

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Minicik geceliğiyle rahat pozlar veren Kourtney Kardashian Marilyn Monroe'ya benzetildi.

Ekran Alıntısı

Vajina sakızı tanıtmasıyla sosyal medyada tepkiler gören yıldız bu konuda da geri adım atmıyor.

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