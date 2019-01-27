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Kourtney Kardashian ve Kylie Jenner'ın barışma fotoğrafı

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 27.01.2019 10:03 | Son Güncelleme

Kourtney Kardashian ve Kylie Jenner arasında geçtiğimiz günlerde yaşanan kavga, Kourtyney Kardashian'ın Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ortaya çıktı.

Kourtney Kardashian ve Kylie Jenner'ın barışma fotoğrafı

Kim Kardashian ve üvey kardeşi Kendall Jenner arasındaki rekabet, Kendalll ve Kylie arasındaki para kavgasından sonra Kardashian / Jenner Ailesi arasındaki kavgalara bir yenisi daha eklendi.

SEBEBİ PARA YA DA ŞÖHRET

Ailenin 39 yaşındaki üyesi Kourtney Kardashian Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafta 21 yaşındaki üvey kardeşi Kylie Jenner'la ufak bir kavga ettiklerini ama barıştıklarını yazdı.

İkilinin arasındaki kavganın nedeni öğrenilemese de, ailede yaşanan tartışmaların çoğunun sebebi para ve şöhret oluyor.

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Kız kardeşler arasında ismi daha çok öne çıkan, daha görünür olan, böylelikle her zaman daha fazla para kazananlarla geri planda kalanlar arasında elle tutulmayan ama sezilen bir gerilim var.

Geçtiğimiz günlerde Kylie ve Kenndall Jenner arasında benzer bir tartışma yaşanmış, kardeşlerin birbirlerini kıskanarak küstükleri konuşulmuştu. Servetlerinin toplamı 960 milyon dolar eden kardeşlerin Instagram'dan paylaştıkları fotoğraf da iddiaları yalanlayama yetmemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Kourtney Kardashian Kylie Jenner

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