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Kovada Gölü nerede? Kovada Gölü oluşumu, yol tarifi, kamp alanı, giriş ücreti

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 30.12.2020 12:09 | Son Güncelleme:
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Kovada Gölü nerede? Kovada Gölü oluşumu, yol tarifi, kamp alanı, giriş ücreti

Benzersiz flora zenginliği ve yaban hayatı çeşitliliğinin yanı sıra, açık havada dinlenme ve eğlenme imkanları bakımından büyük potansiyele sahip olmasıyla Kovada Gölü ziyaretçilerini huzura davet ediyor.

Kovada Gölü ve çevresi 1970 tarihinde milli park, 1992 yılında l. derece doğal sit alanı ilan edilmiş. Kovada Gölü derinliği 6-7 m’ye kadar iniyor. Gölde, kampçılık, yürüyüş, manzara seyretme ve tırmanma yapılabilecek aktivitelerden. Kovada Gölü nerede? Kovada Gölü yol tarifi, oluşumu, giriş ücreti gibi tüm detaylar bu yazıda.

KOVADA GÖLÜ NEREDE, NASIL GİDİLİR?

Kovada Gölü Milli Parkı Isparta'nın Eğirdir ve Sütçüler ilçeleri arasında yer alıyor.
Kovada Gölü Milli Parkı-Eğirdir arası 24 kilometre
Kovada Gölü-Isparta arası 84 kilometre

Kovada Gölü Milli Parkı yol tarifi için buraya tıklayın.

KOVADA GÖLÜ OLUŞUMU

Kovada Gölü Isparta ilinde, Antalya Körfezi'nin kuzeyinde, kuzey güney yönünde uzanan kırık üzerinde yer alan tatlı sulu, küçük bir göl. Eğirdir Gölü'nün doğal bir uzantısı ve Eğirdir Gölü’nde bulunan fazla su bir kanalla Kovada Gölü’ne akıyor.

kovada gölü

Gölün bulunduğu çukurluğun doğu ve batı kıyılarında faylar etkindir. Göl tektonizma ve karstik erime sonucu oluşmuş.

Eğirdir Gölü çukurluğu güneye doğru Boğaz Ova adıyla uzanıyor. Burası vadi özelliği gösteriyor, yer yer genişleyip ova görünümü kazanıyor. Bazı yerler sazlık, kamışlık. Eğirdir Gölü'nden gelen sular yer yer düdenlere girerek yer altına iniyor, sonra yeniden yüzeye çıkıyor. Karstik bir çöküntüyü kapsayan bu göl 6 km uzunlukta ve 2–3 km eninde.

KOVADA GÖLÜ BİSİKLET PARKURU

Başlangıç noktası Eğirdir otogar önü olan bisiklet parkurunun bitiş noktası Kovada Gölü Milli Parkı. Tamamı asfalt olan yolun ilk 4 kilometresi Eğirdir-Konya Karayolu olduğu için bu bölümde dikkatli olmanızda fayda var. 4'üncü kilometrede yer alan Milli Park tabelasından sağa doğru dönülüyor. Parkurun kalan kısmının neredeyse tamamı bu yol üzerinde bulunuyor. Yol boyunca iniş ve çıkış yok denecek kadar az. Bu bölümde yaklaşık 23 kilometre ilerledikten sonra Milli Park yol ayrımına ulaşıp, buradan sola dönülüyor. Parkurun son 3 kilometresi sizi Kovada Gölü eşliğinde bitiş noktasına ulaştırıyor.

kovada gölü

KOVADA GÖLÜ YÜRÜYÜŞ PARKURU

Kovada Gölü Milli Park içinde yürüyüş parkuru da bulunuyor. Tanıtım merkezi önünden başlayan patika, kısa bir süre sonra küçük bir iskeleye ulaşıyor. Burası fotoğraf çekmek için ideal noktalardan biri.

kovada gölü

Buradan yaklaşık 100 metre ilerlediğinizde karşılaşacağınız patika ayrımında sağa doğru, göl kıyısı boyunca ilerleyin. 200 metre sonra ikinci iskeleye ulaşacaksınız. İskeleden 100 metre sonraki yol ayrımında, yürüyüşünüzü kısa tutmak istiyorsanız sola, uzun bir yürüyüş yapmak istiyorsanız düz gidin. Düz giderseniz yaklaşık 1,5 kilometrelik bir güzergah ile yarımadanın etrafını dolaşacaksınız.

kovada gölü

En yüksek noktada, muhteşem göl fotoğrafları çekilebilecek gözetleme kulesine ulaşacaksınız. Kuleden sonra 900 metre süren bir yürüyüşle tekrar başlangıç noktasına döneceksiniz. Parkur uzunluğu toplam 3 kilometre.

KOVADA GÖLÜ KAMP

kovada gölü

Milli park içinde hizmet veren bir kamp alanı bulunmuyor. Ancak dilediğiniz yerde kendi çadırınızla ya da karavanınızla konaklama yapabilirsiniz. Anca bunun için görevlilerden izin almak ve sabah erken saatlerde çadırı toplamak gerekiyor.

KOVADA GÖLÜ GİRİŞ ÜCRETİ

Burası bir milli park olduğu için girişte ücret alınıyor. Kovada Gölü giriş ücreti tam 7 TL, öğrenci 4 TL, araç girişi 21 TL.

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