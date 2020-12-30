Kovada Gölü nerede? Kovada Gölü oluşumu, yol tarifi, kamp alanı, giriş ücreti

Kovada Gölü ve çevresi 1970 tarihinde milli park, 1992 yılında l. derece doğal sit alanı ilan edilmiş. Kovada Gölü derinliği 6-7 m’ye kadar iniyor. Gölde, kampçılık, yürüyüş, manzara seyretme ve tırmanma yapılabilecek aktivitelerden. Kovada Gölü nerede? Kovada Gölü yol tarifi, oluşumu, giriş ücreti gibi tüm detaylar bu yazıda. KOVADA GÖLÜ NEREDE, NASIL GİDİLİR? Kovada Gölü Milli Parkı Isparta'nın Eğirdir ve Sütçüler ilçeleri arasında yer alıyor.

Kovada Gölü Milli Parkı-Eğirdir arası 24 kilometre

Kovada Gölü-Isparta arası 84 kilometre Kovada Gölü Milli Parkı yol tarifi için buraya tıklayın. KOVADA GÖLÜ OLUŞUMU Kovada Gölü Isparta ilinde, Antalya Körfezi'nin kuzeyinde, kuzey güney yönünde uzanan kırık üzerinde yer alan tatlı sulu, küçük bir göl. Eğirdir Gölü'nün doğal bir uzantısı ve Eğirdir Gölü’nde bulunan fazla su bir kanalla Kovada Gölü’ne akıyor. Gölün bulunduğu çukurluğun doğu ve batı kıyılarında faylar etkindir. Göl tektonizma ve karstik erime sonucu oluşmuş. Eğirdir Gölü çukurluğu güneye doğru Boğaz Ova adıyla uzanıyor. Burası vadi özelliği gösteriyor, yer yer genişleyip ova görünümü kazanıyor. Bazı yerler sazlık, kamışlık. Eğirdir Gölü'nden gelen sular yer yer düdenlere girerek yer altına iniyor, sonra yeniden yüzeye çıkıyor. Karstik bir çöküntüyü kapsayan bu göl 6 km uzunlukta ve 2–3 km eninde.

KOVADA GÖLÜ BİSİKLET PARKURU Başlangıç noktası Eğirdir otogar önü olan bisiklet parkurunun bitiş noktası Kovada Gölü Milli Parkı. Tamamı asfalt olan yolun ilk 4 kilometresi Eğirdir-Konya Karayolu olduğu için bu bölümde dikkatli olmanızda fayda var. 4'üncü kilometrede yer alan Milli Park tabelasından sağa doğru dönülüyor. Parkurun kalan kısmının neredeyse tamamı bu yol üzerinde bulunuyor. Yol boyunca iniş ve çıkış yok denecek kadar az. Bu bölümde yaklaşık 23 kilometre ilerledikten sonra Milli Park yol ayrımına ulaşıp, buradan sola dönülüyor. Parkurun son 3 kilometresi sizi Kovada Gölü eşliğinde bitiş noktasına ulaştırıyor. KOVADA GÖLÜ YÜRÜYÜŞ PARKURU Kovada Gölü Milli Park içinde yürüyüş parkuru da bulunuyor. Tanıtım merkezi önünden başlayan patika, kısa bir süre sonra küçük bir iskeleye ulaşıyor. Burası fotoğraf çekmek için ideal noktalardan biri. Buradan yaklaşık 100 metre ilerlediğinizde karşılaşacağınız patika ayrımında sağa doğru, göl kıyısı boyunca ilerleyin. 200 metre sonra ikinci iskeleye ulaşacaksınız. İskeleden 100 metre sonraki yol ayrımında, yürüyüşünüzü kısa tutmak istiyorsanız sola, uzun bir yürüyüş yapmak istiyorsanız düz gidin. Düz giderseniz yaklaşık 1,5 kilometrelik bir güzergah ile yarımadanın etrafını dolaşacaksınız.