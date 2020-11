KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Koronavirüsü yenen öğretim üyelerinden "tedbirlere uyun" çağrısı

AA muhabirine kendisinin ve ailesinin tedavi sürecini anlatan Doç. Dr. Gümüş, Kovid-19 salgını nedeniyle her şeyin değiştiğini, farklı deneyimler kazandıklarını söyledi.

Gümüş, "Biz de kendi adımıza bu deneyimden payımızı aldık. İlk zamanlar işin ciddiyetinin farkında değildik ama süreç içinde gördük ki bu iş sanıldığının aksine daha ciddi bir olay." dedi.

Gümüş, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi olarak Kovid-19 ile mücadelede yeterli teçhizat, donanım ve bilgi birikimine sahip olduklarını vurguladı.

- "Aramızda kaybettiğimiz arkadaşlarımız oldu"

Kovid-19'la mücadelede fedakarca çalışan sağlık ordusunun kendi sağlığının yanında aileleri ve çevreleri için de kaygı duyduğunu ifade eden Gümüş, şöyle konuştu:

"Müdahale ettiğimiz Kovid-19 tanısı almış insanlardan enfeksiyon kapıp sevdiklerimize, markette, sokakta hiç tanımadığımız birine bulaştırıp onun hayatına da mal olabilirsiniz. Bu sadece kendi tedirginliğiniz değil, aynı zamanda sevdikleriniz, toplum için de bir tedirginlik oluşturdu. Bu, bütün sağlık çalışanlarında psikolojik bir baskıya neden oldu. Aramızda kaybettiğimiz arkadaşlarımız oldu. Bu psikolojiyle bütün enerjinizi buna verebilmek, işinize konsantre olabilmek çok zor. Hastaneye gelen herkes Kovid-19 için potansiyel risktir. Buna bakan her doktor, her hemşire, hastanede çalışan her görevli potansiyel risk altındadır."