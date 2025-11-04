Mynet Trend

Köyde yürürken ilk kez gördü! Hemen fotoğrafını çekti

Bitlis’in Tatvan ilçesine bağlı İncekaya köyü kırsalında nadir görülen kırmızı yılan (Dolicophis schmidti) görüntüledi.

Bitlis’in Tatvan ilçesine bağlı İncekaya köyünde arkadaşlarıyla birlikte kırsal bölgede yürüyüş yapan Rıdvan Bütün, yürüyüş sırasında arazide hareket eden yılanı fark etti.

ZARAR VERMEYEN BİR TÜR

Soğukkanlı bir şekilde yaklaşan gezgin, cep telefonu ile hem yılanın videosunu hem de fotoğraflarını çekmeyi başardı. Uzmanlar, kırmızı yılanın (Dolicophis schmidti) Anadolu’nun doğu kesimlerinde görülen ve insanlara zarar vermeyen zehirsiz bir tür olduğunu belirtiyor. Özellikle tarım alanlarında fare ve küçük kemirgenlerle beslenerek ekosisteme fayda sağladığı biliniyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

