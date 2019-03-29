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Köydeki minik öğrencilerin kuaför mutluluğu

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 29.03.2019 14:13 | Son Güncelleme

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kuaför kursu öğrencileri, daha önce hiç kuaföre gitmeyen köy çocuklarının saçlarını kesti.

Bursa Orhaneli'de ustalık seviyesine gelen kursiyerler ilçedeki okulları dolaşıp gönüllülük esasına dayalı olarak kız öğrencilerinin saçını kesiyor, fön çekip model yapıyor. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bayram Yiğitbaşı, "Kuaför öğrencilerimizin uygulama alanında köy çocuklarını özellikle tercih ettik. Daha önceden hiç kuaför görmeyen minik çocuklarımız nihayetinde kuaför gördüler. Gerek kız, gerek erkek çocuklarının tıraşlarını yapacağız. Bu projemiz sayesinde öğrencilerimizin de deneyimlerini göreceğiz" dedi.

MUTLULUKLARI GÖZLERİNDEN OKUNUYORDU

Usta öğretici Mergül Esen, "Maksadımız kırsal kesimde hiç kuaför görmemiş minik kızlarımızı kuaförle buluşturmak. Kız çocuklarımızı kuaförle tanıştırıp saç gelişimi ve bakımı konusunda da bilgilendiriyoruz. Daha önce hiç kuaför görmeyen çocuklarımızın mutluluğu ise gözlerinden okunuyordu" dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
bursa Orhaneli kuaför

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