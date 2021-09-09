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Köyden İndim Şehire nerede ve ne zaman çekildi? Köyden İndim Şehire oyuncuları kimdir?

09.09.2021 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeki Alasya, Metin Akpınar, Halit Akçatepe ve Kemal Sunal’ın başrolünde yer aldığı Köyden İndim Şehire filmi, yayınlandığı ilk yıllardan, günümüze kadar keyifle izlenen ender eserlerdendir. Yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez’in oturduğu Köyden İndim Şehire filminde 4 kardeşin hikâyesi anlatılıyor.

Köyden İndim Şehire nerede ve ne zaman çekildi? Köyden İndim Şehire oyuncuları kimdir?

Tarlalarında çalışırken altın dolu gömü bulan Saffet, Himmet, Hayret ve Gayret, Kayseri’den Ankara’ya altınları paraya çevirmeye doğru yola çıkar. Köyden İndim Şehire filminde köylüleri kuyumcu Ali Rıza’yı bulan dört kardeş, kahkaha dolu anlara sahne olan olaylar yaşar. İşte Köyden İndim Şehre filminin oyuncu kadrosu…

KÖYDEN İNDİM ŞEHİRE FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in yaptığı Köyden İndim Şehire filmi 1974’te Kayseri’den Ankara’ya gelen dört kardeşin hikâyesini anlatmaktadır.

Zeki Alasya, Kemal Sunal, Halit Akçatepe ve Metin Akpınar’ın başrollerinde yer aldığı Köyden İndim Şehire filminde, köylerinde gömülü olan defineyi bulduktan sonra, altınları bozdurmak için Ankara'ya gelen dört kardeşin başına gelenler bir hayli güldürüyor.

KÖYDEN İNDİM ŞEHİRE FİLMİNİN KONUSU

İstanbul maceraları yolunda gitmeyen dört kardeş Saffet, Himmet, Hayret ve Gayret, köylerine dönerek tarlalarında çalışmaya başlar. Defineyi bularak hayallerine kavuşan dört kardeş, Ankara’da yaşayan hemşehrileri kuyumcu Ali Rıza’ya altınları bozdurarak paraya çevirmeye giderler.

Kayserili olan Ali Rıza da 4 kardeşi gördüğünde sıradan birileri sanarak, dükkanından kovar. Sonrasında da asıl niyetlerini öğrenince onları kendi evinde ve odasında ağırlamaya götürür. Eşi ve baldızı bu duruma karşı çıkar. Sonuçta Ali Rıza ne altından pay kapabildi ne de çocukların evinin talan etmesine mani olabildi.

Ancak işin sonunda 4 kardeş, altınları paylaşamayarak kavga etmeye başlamıştır. O esnada çatıdan aşağı saçılan altınları çevredekiler alır ve kardeşler de gerisin geriye geri döner.

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KÖYDEN İNDİM ŞEHİRE FİLMİNİN OYUNCULARI KİMDİR?

Zeki Alasya - Himmet
Kemal Sunal - Saffet
Halit Akçatepe - Gayret
Metin Akpınar - Hayret
Oya Alasya - Himmet'in Eşi
Meral Zeren - Emine
Tekin Akmansoy - Ali Rıza Emmi (Akçakayalı)
Perran Kutman - Gülsüm
Mine Mutlu - Ali Rıza Emmi'nin Baldızı
Mete İnselel - Resepsiyon Görevlisi
Leman Çıdamlı - Ali Rıza Emmi'nin Eşi


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