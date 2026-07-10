Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

10 saniyede kusursuz geçiş! Türk Yıldızları'nın kokpitinde neler yaşandı? İşte selamlama uçuşu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişi sırasında Türk Yıldızları Akrobasi Timi tarafından gerçekleştirilen selamlama uçuşuna ait kokpit görüntülerini ve telsiz konuşmalarını paylaştı.

10 saniyede kusursuz geçiş! Türk Yıldızları'nın kokpitinde neler yaşandı? İşte selamlama uçuşu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişindeki Türk Yıldızları'nın gerçekleştirdiği selamlama uçuşunun kokpit görüntülerini paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından "İşte karşınızda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin hassas zaman yönetimi ve kusursuz koordinasyonu" notuyla ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişindeki Türk Yıldızları'nın selamlama uçuşuna ilişkin paylaşımda bulunuldu.

10 saniyede kusursuz geçiş! Türk Yıldızları nın kokpitinde neler yaşandı? İşte selamlama uçuşu 1

UÇUŞTA SANİYELER HESAPLANDI

Paylaşımda, 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Trump'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde karşıladığı anda, Türk Yıldızları Akrobasi Timi'nin de selamlama uçuşunu saniyeler bazında yapılan planlamayla gerçekleştirdiği belirtildi.

Paylaşımda, "Gökyüzündeki bu kusursuz senkronizasyon, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yüksek disiplinini, üstün planlama kabiliyetini ve profesyonelliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Türk Silahlı Kuvvetlerinde başarı tesadüf değil, disiplin, planlama ve mükemmel koordinasyonun bir eseridir" ifadelerine yer verildi.

İŞTE O ANLAR

Türk Yıldızları'nın selamlama uçuşu esnasındaki kokpit görüntüleri ve telsiz konuşmaları da paylaşımda yer aldı.

10 saniyede kusursuz geçiş! Türk Yıldızları nın kokpitinde neler yaşandı? İşte selamlama uçuşu 2

TÜRK YILDIZLARI, TÜRK HAVA KUVVETLERİ'NİN GÜCÜNÜ GÖKYÜZÜNDE SERGİLEDİ

Türkiye Cumhuriyeti'ni ulusal ve uluslararası platformlarda başarıyla temsil eden Türk Yıldızları, gerçekleştirdiği gösteri uçuşlarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tanıtımına katkı sağlarken, Türk Hava Kuvvetleri'nin disiplinini, eğitim seviyesini ve operasyonel kabiliyetini gözler önüne serdi.

Türk Yıldızları'nın gösterilerinde kullandığı NF-5 savaş uçakları, Türk Hava Kuvvetleri envanterinde 1987 yılından bu yana görev yapıyor. Uçuş sistemleri ve yüksek performans özellikleri sayesinde akrobatik gösteriler için en uygun platformlardan biri olarak değerlendirilen NF-5'ler, dünya genelinde de bu alandaki başarılı örnekler arasında gösteriliyor.

10 saniyede kusursuz geçiş! Türk Yıldızları nın kokpitinde neler yaşandı? İşte selamlama uçuşu 3

NF-5 Uçağının Teknik Özellikleri
Uzunluk: 47,2 feet
Kanat açıklığı: 25,8 feet
Yükseklik: 13,2 feet
Boş ağırlık: 14.689 lb
Motor itki gücü: 2 × 2.925 lb
Art yakıcı (Afterburner) ile itki: 2 × 4.300 lb
Yakıt kapasitesi: 3.964 lb
Yakıt tipi: JP-8 / JP-4
Azami sürat: 710 knot (yaklaşık 1.315 km/saat)
G limitleri: +7,33 / -3,0
Dönüş yarıçapı: 4.800 feet (0,82 Mach hızda, 5,5 G yük altında, saniyede 11 derece dönüş)
Motor tipi: 2 × GE J85-CAN-15
Motor gücü: 2 × 4.300 lb

Yüksek manevra kabiliyeti ve güvenilir performansıyla dikkat çeken NF-5 uçakları, Türkiye'nin havacılık alanındaki birikimini ve Türk Hava Kuvvetleri'nin profesyonelliğini başarıyla temsil etmeyi sürdürüyor.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Köye musallat oldu! Çareyi çivili zırh giydirmekte buldularKöye musallat oldu! Çareyi çivili zırh giydirmekte buldular
Tuz Gölü renk değiştirdi! Kırmızı halini görenler gözlerine inanamadıTuz Gölü renk değiştirdi! Kırmızı halini görenler gözlerine inanamadı

Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı NATO Donald Trump Türk Yıldızları hava kuvvetleri komutanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
ABD’yi alarma geçiren iddia! İsrail paylaştı: “Hedefte Trump var”

ABD’yi alarma geçiren iddia! İsrail paylaştı: “Hedefte Trump var”

Miçotakis'ten itiraf: "Bazen dar görüşlü hareket ediyoruz"

Miçotakis'ten itiraf: "Bazen dar görüşlü hareket ediyoruz"

Fransa vitesi yükseltti! Mbappe ve Dembele yarı final kapısını açtı

Fransa vitesi yükseltti! Mbappe ve Dembele yarı final kapısını açtı

Ünlü şarkıcı tam 22 kilo verdi! Gören şaştı kaldı

Ünlü şarkıcı tam 22 kilo verdi! Gören şaştı kaldı

Bakan Şimşek'ten Türk Lirası açıklaması

Bakan Şimşek'ten Türk Lirası açıklaması

Motorine zam geldi, tabela yine değişti!

Motorine zam geldi, tabela yine değişti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.