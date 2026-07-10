10 saniyede kusursuz geçiş! Türk Yıldızları'nın kokpitinde neler yaşandı? İşte selamlama uçuşu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişindeki Türk Yıldızları'nın gerçekleştirdiği selamlama uçuşunun kokpit görüntülerini paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından "İşte karşınızda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin hassas zaman yönetimi ve kusursuz koordinasyonu" notuyla ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişindeki Türk Yıldızları'nın selamlama uçuşuna ilişkin paylaşımda bulunuldu.

UÇUŞTA SANİYELER HESAPLANDI

Paylaşımda, 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Trump'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde karşıladığı anda, Türk Yıldızları Akrobasi Timi'nin de selamlama uçuşunu saniyeler bazında yapılan planlamayla gerçekleştirdiği belirtildi.

Paylaşımda, "Gökyüzündeki bu kusursuz senkronizasyon, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yüksek disiplinini, üstün planlama kabiliyetini ve profesyonelliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Türk Silahlı Kuvvetlerinde başarı tesadüf değil, disiplin, planlama ve mükemmel koordinasyonun bir eseridir" ifadelerine yer verildi.

İŞTE O ANLAR

Türk Yıldızları'nın selamlama uçuşu esnasındaki kokpit görüntüleri ve telsiz konuşmaları da paylaşımda yer aldı.

TÜRK YILDIZLARI, TÜRK HAVA KUVVETLERİ'NİN GÜCÜNÜ GÖKYÜZÜNDE SERGİLEDİ

Türkiye Cumhuriyeti'ni ulusal ve uluslararası platformlarda başarıyla temsil eden Türk Yıldızları, gerçekleştirdiği gösteri uçuşlarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tanıtımına katkı sağlarken, Türk Hava Kuvvetleri'nin disiplinini, eğitim seviyesini ve operasyonel kabiliyetini gözler önüne serdi.

Türk Yıldızları'nın gösterilerinde kullandığı NF-5 savaş uçakları, Türk Hava Kuvvetleri envanterinde 1987 yılından bu yana görev yapıyor. Uçuş sistemleri ve yüksek performans özellikleri sayesinde akrobatik gösteriler için en uygun platformlardan biri olarak değerlendirilen NF-5'ler, dünya genelinde de bu alandaki başarılı örnekler arasında gösteriliyor.

NF-5 Uçağının Teknik Özellikleri

Uzunluk: 47,2 feet

Kanat açıklığı: 25,8 feet

Yükseklik: 13,2 feet

Boş ağırlık: 14.689 lb

Motor itki gücü: 2 × 2.925 lb

Art yakıcı (Afterburner) ile itki: 2 × 4.300 lb

Yakıt kapasitesi: 3.964 lb

Yakıt tipi: JP-8 / JP-4

Azami sürat: 710 knot (yaklaşık 1.315 km/saat)

G limitleri: +7,33 / -3,0

Dönüş yarıçapı: 4.800 feet (0,82 Mach hızda, 5,5 G yük altında, saniyede 11 derece dönüş)

Motor tipi: 2 × GE J85-CAN-15

Motor gücü: 2 × 4.300 lb

Yüksek manevra kabiliyeti ve güvenilir performansıyla dikkat çeken NF-5 uçakları, Türkiye'nin havacılık alanındaki birikimini ve Türk Hava Kuvvetleri'nin profesyonelliğini başarıyla temsil etmeyi sürdürüyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır