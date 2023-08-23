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"Köye yerleşeceğim" diyen Serdar Ortaç: Namaza başlayacağım ama...

23.08.2023 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serdar Ortaç son zamanlarda sosyal medyayı epey aktif kullanıyor. Yaptığı açıklamalarla tepki çeken Serdar Ortaç açtığı yayınlarda ilginç fikirlerini paylaşıyor. Son olarak "Namaza başlayacağım ama zamanı değil" diyen Ortaç köye yerleşeceğini de duyurdu.

Serdar Ortaç canlı yayın bağımlısı oldu. Sık sık yayın açarak ilginç açıklamalarda bulunan Ortaç son olarak "Bundan sonra yalnızca dullara ve bekarlara şarkı okuyacağım" demişti. Müziği bırakıp bırakmayacağı merak edilen şarkıcıdan yeni yayın geldi.

"Namaza başlayacağım ama zamanı değil, 60'larda" diyen Serdar Ortaç konuşmasının devamında "Namaz kıl, akşam sahneye çık, içki versinler... Ne işe yaradı? Sevap mı işliyorum, günah mı? Beni bu hayatta en çok ne mutlu eder? Beni hiçbir şey mutlu etmez. En ivedi şekilde Allah'ın rahmeti beni mutlu eder" dedi.

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2024'te müziği bırakacağını da yineleyen Serdar Ortaç "Ben de köye yerleşeceğim, bu son veda turnem. 60 ili gezip bitireceğim, emekli olacağım" diyerek kararından emin olduğuna da değindi.


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Serdar Ortaç

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