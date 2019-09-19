YEMEK

Köylerde kış hazırlığı imece usulü başladı

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 19.09.2019 11:08 | Son Güncelleme

Amasya'nın Taşova ilçesinde kadınlar, kış sofraların vazgeçilmez tatlıları ve börekleri için sac başında kışa hazırlık yapmaya başladı.

Amasya’da yaz sıcaklıklarının etkisini yitirmesiyle birlikte kış hazırlıkları yavaş yavaş başlarken, ilçe merkezinden uzak köyde yaşayan kadınlar, kışın yemeklerinin yanında sofralarda yerini alan börekleri, tatlıları için yufkaları açmaya başladı.

Taşova'nın Alpaslan köyünde bir araya gelen kadınlar, imece usulüyle yufkaları açıyor. Kendi aralarında görev bölümü yapan kadınlardan bazıları yufka için hamur kündelerini açıyor. Diğer kadınlar ise yufkayı sac başında belli bir kıvamda pişirip kurutuyor.

HAYAT PAHALI, EVİMİZDE ÜRETİYORUZ

İmece usulü yufka açtıklarını ifade eden Güngör Torun, "İşte böyle hayat pahalı. Biz kış hazırlıklarına başladık. Komşularla beraber, kadınlarla beraber. Günde birimize kış hazırlığı yapıyoruz. Bunun ismi yufka. Böyle açarız, kuruturuz kışa hazırlarız. Cevizlisi, çökeleklisi. Tabii ki hayat pahalı. Hepsi dükkandan olmuyor. Evimizden kendimize üretmek istiyoruz. 5 senedir aynı, bamya 100 lira. Ne yaparsın ne alırsın onunla. Hiç emeklerimizin karşılığını alamıyoruz. Ne olacak bizim halimiz bilmiyorum. Bir makarnayı bin liraya alıyorduk. Oldu iki bin lira (eski hesaba göre) tabii ki elimizde yapıyoruz bunları. Bugünkü yorgunluğumuz böyle.” diye konuştu.

Yufka açmaya yardım eden Perihan Akça ise "Güngör ablaya yardıma geldik. Yufka açıyoruz. Tatlısını yapıyoruz. Komşuların hepsi toplaşıyoruz, bir arada yufka açıyoruz imece usulü. Baklava alamayınca bundan yapıyoruz baklavaları. Cevizli yapıyoruz. Bizimki daha güzel oluyor" şeklinde konuştu.

Kış aylarının olmazsa olmazlarından olan yufkalar, erişte olarak da kışın sofralarda yerini alıyor. Kışın çorba ve pilav yapılan erişte yoğun bir şekilde tüketiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
kış hazırlığı yufka yapımı

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