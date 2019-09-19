Köylerde kış hazırlığı imece usulü başladı

Amasya’da yaz sıcaklıklarının etkisini yitirmesiyle birlikte kış hazırlıkları yavaş yavaş başlarken, ilçe merkezinden uzak köyde yaşayan kadınlar, kışın yemeklerinin yanında sofralarda yerini alan börekleri, tatlıları için yufkaları açmaya başladı.

Taşova'nın Alpaslan köyünde bir araya gelen kadınlar, imece usulüyle yufkaları açıyor. Kendi aralarında görev bölümü yapan kadınlardan bazıları yufka için hamur kündelerini açıyor. Diğer kadınlar ise yufkayı sac başında belli bir kıvamda pişirip kurutuyor.

HAYAT PAHALI, EVİMİZDE ÜRETİYORUZ

İmece usulü yufka açtıklarını ifade eden Güngör Torun, "İşte böyle hayat pahalı. Biz kış hazırlıklarına başladık. Komşularla beraber, kadınlarla beraber. Günde birimize kış hazırlığı yapıyoruz. Bunun ismi yufka. Böyle açarız, kuruturuz kışa hazırlarız. Cevizlisi, çökeleklisi. Tabii ki hayat pahalı. Hepsi dükkandan olmuyor. Evimizden kendimize üretmek istiyoruz. 5 senedir aynı, bamya 100 lira. Ne yaparsın ne alırsın onunla. Hiç emeklerimizin karşılığını alamıyoruz. Ne olacak bizim halimiz bilmiyorum. Bir makarnayı bin liraya alıyorduk. Oldu iki bin lira (eski hesaba göre) tabii ki elimizde yapıyoruz bunları. Bugünkü yorgunluğumuz böyle.” diye konuştu.