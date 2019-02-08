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Köylüler buldu! Korkudan kimse yaklaşamadı

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YAŞAM  | 08.02.2019 17:18 | Son Güncelleme

Çankırı’nın Kızılırmak ilçesi Saraycık köyünde vatandaşlar tarafından fark edilerek paniğe yol açan hasta kurda ilk müdahaleyi Çankırı Belediyesi ekipleri yaptı.

Köylüler buldu! Korkudan kimse yaklaşamadı

Uygun bir şekilde bulunduğu bölgeden çıkarılan hasta kurt, ilk yardım tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğüne teslim edildi. Kurdun tedavisinin Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesinde devam edeceği bildirildi.

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Çankırı’nın Kızılırmak ilçesi Saraycık köyünde hasta olarak bulunan kurt, ilk müdahalenin ardından tedavi altına alındı. Köy halkının korkması sebebi ile köy muhtarının Çankırı Belediyesini bilgilendirmesi üzerine belediye veteriner hekiminin de aralarında bulunduğu ekip, Başkan Hüseyin Boz’un talimatı ile bölgeye gönderildi. Hasta ve bitkin olduğu görülen kurda ilk müdahale Çankırı Belediyesi ekiplerince gerçekleştirildi.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğüne teslim edilen kurdun tedavisinin Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesinde devam ettiği ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
çankırı Kürt hasta kurt

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