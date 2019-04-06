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Köylüler fark edip ihbar etmişti! Kızını istismar eden babaya 30 yıl hapis

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YAŞAM  | 06.04.2019 08:02 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), 17 yaşında olan kızını yaklaşık 3 yıl istismar etmekten yargılanan 44 yaşındaki H.D., 30 yıl hapse mahkûm edildi.

Köylüler fark edip ihbar etmişti! Kızını istismar eden babaya 30 yıl hapis

KKTC’de büyük tepki çeken olay, Kasım 2018’de Lefkoşa’ya bağlı Alayköy’de ortaya çıkmıştı. Baba ile kızın durumundan şüphelenen köylüler, Sosyal Hizmetler Dairesi’ne başvurarak yardım istemiş ve daire ile polis işbirliği yapmıştı. Polisin, kıza karşı cinsel istismar olduğunu belirlemesi üzerine baba H.D. gözaltına alınmıştı. Baba, aleyhindeki suçlamaları kabul ederken, soruşturma sırasında kızın cep telefonunda ise, istismara uğradığı anlara ait ses kayıtları bulundu.

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‘Çocukları istismar etme’ ve ‘cinsel taciz’ dahil pek çok suçlamayla tutuklanan zanlı H.D., Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Mahkemede ifadesine başvurulan polis memuru, H.D.’nin Şubat 2016 ile 6 Ekim 2018 tarihleri arasında kızını istismar ettiğini belirtti. Polis, olayın 16 Ekim 2018’de saat 11:30’da Sosyal Hizmetler Dairesi yetkilileri tarafından polise bildirildiğini ve soruşturma başlatıldığını söyledi.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nin 30 yıl hapse mahkûm ettiği H.D., Lefkoşa Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs taciz cinsel istismar

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