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Köylülerin taş attığı ayı uçurumdan düştü

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 14.05.2019 09:46 | Son Güncelleme

Hindistan'da bir yamacı tırmanmaya çalışan ayı, köylüler tarafından üzerine taş atılması sonucu uçurumdan düştü. Metrelerce yüksekten düşen ayının o anları amatör kameraya yansıdı.

Hindistan'ın Kargil bölgesinde bir yamacı tırmanmaya çalışan ayı köylülerin taş atması sonucu metrelerce yüksekten aşağı düştü. Olay anına ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşılmasının ardından büyük tepki topladı.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, köylülerin nesli tükenmekte olan bir tür olarak belirlenmiş bir boz ayıyı taş atıp düşürdüğü bu video için tepki gösteren yorumlarda bulundu.


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Anahtar Kelimeler:
Hindistan ayı taş

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