Köylülerin taş attığı ayı uçurumdan düştü

Hindistan'ın Kargil bölgesinde bir yamacı tırmanmaya çalışan ayı köylülerin taş atması sonucu metrelerce yüksekten aşağı düştü. Olay anına ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşılmasının ardından büyük tepki topladı.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, köylülerin nesli tükenmekte olan bir tür olarak belirlenmiş bir boz ayıyı taş atıp düşürdüğü bu video için tepki gösteren yorumlarda bulundu.
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