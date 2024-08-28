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Koyu bir Galatasaray taraftarı olan Şahan Gökbakar maç sonu kendisini tutamadı! Yönetime verdi veriştirdi "Şimdi çıkın konuşun..."

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
28.08.2024 07:45
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Galatasaray'ın Young Boys'a elenmesi Sarı-Kırmızılı taraftarları oldukça üzerken bunlardan biri de ünlü komedyen Şahan Gökbakar oldu. Gökbakar Galatasaray'ın Devler Ligi'ne vedası sonrası çok sinirlenirken yönetime de demediğini bırakmadı. İşte detaylar...

Koyu bir Galatasaray taraftarı olan Şahan Gökbakar maç sonu kendisini tutamadı! Yönetime verdi veriştirdi "Şimdi çıkın konuşun..."

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Belçika ekibi Young Boys'a 3-2 ve 1-0'lık skorlarla yenilerek veda eden Galatasaray'da yaşanan bu durumun yankıları sürerken, tepkiler de gelmeye devam ediyor.

YÖNETİME DEMEDİĞİNİ BIRAKMADI

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Sarı-Kırmızılılar'ın Devler Ligi'ne katılma şansını kaybetmesi üzerine koyu bir Galatasaray taraftarı olan Şahan Gökbakar, sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Şahan Gökbakar paylaşımında Galatasaray yönetiminde demediğini bırakmadı.

İŞTE ŞAHAN GÖKBAKAR'IN O PAYLAŞIMI:

"Öncelikle tebrikler Young Boys...

Bu maç Galatasaray'ın aylardır süren iç karışıklığının, takımdaki şımarıklığın, yönetimdeki vurdumduymazlığın, teknik heyetteki ezberciliğin ve basiretsizliğin, çıkarcılığın, işbilmezliğin bir sonucunu gördük.

İyi gideni bozmak ve başarıyı yermek bizim geleneğimiz malesef. Hala bu takımda sağ bek Barış, sol bek Berkan ise, hala orta sahaya Demirbay umutsa, hala sana önde basana adam gibi bir oyun alternatifin yoksa sen Şampiyonlar Ligi'ni haketmiyorsun demektir.

Bugün hiç susmayan bu taraftara yazık. Bugün hep birlikte ilk Dursun Özbek dönemini anımsamadınız mı?

Hani Erden Timur'suz olan... İnsan göz göre göre gelen bu başarısızlığa sinirleniyor. Şimdi çıkın konuşun 'Transfer gündemimizde yok' diye!''

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Dursun Özbek Şahan Gökbakar galatasaray şampiyonlar ligi
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