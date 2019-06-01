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Koyun sürüsü yola indi, sürücüler beklemek zorunda kaldı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 01.06.2019 13:35 | Son Güncelleme

Bingöl'de yaylalara gitmek isteyen göçerlerin zorlu yolculuğu Ramazan ayında da sürerken hayvanların yola inmesi sürücülere hem zor anlar yaşatıyor, hem de beklemek zorunda kalıyor. Ortaya bu ilginç ve renkli görüntüler de çıkıyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde havaların ısınmasıyla hayvanlarını kışlaklardan çıkaran göçerlerin yaylalara gitmek için başlayan zorlu yolculuğu devam ediyor. Bingöl'ün Karlıova ilçesinden Erzurum'un yaylarına doğru yol alan göçerlerin hayvan sürüleri zaman zaman ana yola çıkıyor.

Bir süre yolda giden hayvanlar sürücülerin ulaşımını etkiliyor. Bazen sürücüler hayvanların yol vermesini uzun süre beklemek zorunda kalıyor. Öte yandan hayvanların yayla yolculuğunun bölgede bir süre daha devam edeceği belirtildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
bingöl koyun sürü

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