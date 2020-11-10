Kozanspor'da 17 futbolcu ve teknik direktör koronavirüse yakalandı

Kozanspor FK'dan yapılan açıklamada, "Takımımıza maç öncesi yapılan Covid-19 testinde 17 futbolcu ve 1 hocamız olmak üzere toplam 18 pozitif vakaya rastlanmıştır. Tesislerimiz de pandemi kurallarina uygun olarak 14 günlük karantina uygulaması başlamıştır. Koronavirüs tespit edilen sporcularımıza acil şifalar diliyoruz. Modafen maçı ve diğer maçların iptali için TFF'nin kararı beklenmektedir. Takımımıza çok büyük geçmiş olsun" denildi.

