Kozanspor'da 17 futbolcu ve teknik direktör koronavirüse yakalandı

Kozanspor FK'dan yapılan açıklamada, "Takımımıza maç öncesi yapılan Covid-19 testinde 17 futbolcu ve 1 hocamız olmak üzere toplam 18 pozitif vakaya rastlanmıştır. Tesislerimiz de pandemi kurallarina uygun olarak 14 günlük karantina uygulaması başlamıştır. Koronavirüs tespit edilen sporcularımıza acil şifalar diliyoruz. Modafen maçı ve diğer maçların iptali için TFF'nin kararı beklenmektedir. Takımımıza çok büyük geçmiş olsun" denildi.
''İyi bir başkan olamadığımı biliyorum''
''Fatih Terim artık kötü bir teknik direktör''
Alexander Sörloth için transfer bombası!
Ersin Destanoğlu PFDK'ya sevk edildi
Fenerbahçe'den Ocak bombası! Dünya yıldızı...
Trabzonspor'a yakışır şekilde oynayacağız
Beşiktaş'tan Welinton açıklaması
Trabzonspor yeni hocasını resmen açıkladı
Yılmaz Vural kulağını göstererek: Bir tek burası kaldı...
Vedat Muriqi'ye şok tepki: 'Burası Fenerbahçe değil...'
G.Saray'ın eski hocası İtalyan ekibinin başına geçti!
İşte Melo'nun sahalardan uzak kalacağı süre
"Futbolda şike kumpası" davasında flaş itiraf!
Okuyucu Yorumları 1 yorum