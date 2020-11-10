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Kozanspor'da 17 futbolcu ve teknik direktör koronavirüse yakalandı

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 10.11.2020 21:42 | Son Güncelleme

Misli.com 3’üncü Lig 4’üncü Grup'ta mücadele eden Kozanspor FK'da 17 futbolcu ile teknik direktör Ramazan Silin'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Kozanspor'da 17 futbolcu ve teknik direktör koronavirüse yakalandı

Kozanspor FK'dan yapılan açıklamada, "Takımımıza maç öncesi yapılan Covid-19 testinde 17 futbolcu ve 1 hocamız olmak üzere toplam 18 pozitif vakaya rastlanmıştır. Tesislerimiz de pandemi kurallarina uygun olarak 14 günlük karantina uygulaması başlamıştır. Koronavirüs tespit edilen sporcularımıza acil şifalar diliyoruz. Modafen maçı ve diğer maçların iptali için TFF'nin kararı beklenmektedir. Takımımıza çok büyük geçmiş olsun" denildi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Geçmiş olsun Kozanım Allah şifa versin inşallah
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