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KPSS 2022/8 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2022 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı yerleştirmeleri ne zaman? KPSS 2022/8 tercih sonuçları sorgulama!

15.06.2022 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS 2022/8 tercih sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bin 800 personel alımı için tanınan tercih süresi 9 Haziran 2022 Perşembe günü sona erdi. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen kişiler yerleştirme sonuçlarına ilişkin 'KPSS 2022/8 tercih sonuçları açıklandı mı?', 'Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı yerleştirmeleri ne zaman?' gibi soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte detaylar...

KPSS 2022/8 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2022 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı yerleştirmeleri ne zaman? KPSS 2022/8 tercih sonuçları sorgulama!

KPSS 2022/8 tercih sonuçları son dakika açıklamasının ardından merak konusu oldu. KPSS 2022/8 tercih sonuçları ile ilgili açıklamanın detayları merak konusu oldu. Vatandaşlar internette, KPSS 2022/8 tercih sonuçları açıklandı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı yerleştirmeleri ne zaman?soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Ayrıntılar haberimizde...

KPSS 2022/8 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KPSS 2022/8 tercih sonuçları açıklandı.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"2-9 Haziran 2022 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2022/8 Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları https://t.co/tfsiOmTm1j adresimizden açıklanmıştır. Sonuçların hayırlı olmasını dilerim"

KPSS 2022/8 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2022 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı yerleştirmeleri ne zaman? KPSS 2022/8 tercih sonuçları sorgulama!

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İÇİN KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Ziraat Mühendisi: 523
Veteriner Hekim: 392
Gıda Mühendisi: 135
Orman Mühendisi: 86
Su Ürünleri Mühendisi: 51
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi: 15
Harita Mühendisi: 7
Avukat: 24
Laborant: 23
Kimyager: 23
Biyolog: 23
Veteriner Sağlık Teknikeri: 10
Ziraat Tekniker: 10
Veteriner Sağlık Teknisyen: 3
Ziraat Teknisyen: 3
Büro Personeli: 182
Orman Muhafaza Memuru: 190
Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 100

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Anahtar Kelimeler:
sınav KPSS
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