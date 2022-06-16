KPSS 2022 LİSANS GEÇ BAŞVURU SON GÜN! 2022 KPSS geç başvuru ücreti ne kadar, geç başvuru nasıl yapılır?

2022 KPSS geç başvuru ücreti ne kadar? Yüzlerce aday, internet üzerinden sorgulamalarına devam ediyor. 6 Haziran tarihinde tamamlanan KPSS başvurularını yapamayan adaylar için ÖSYM tarafından geç başvuru tarihleri belirlendi. Peki KPSS geç başvuru nasıl yapılır? İşte 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı (lisans) geç başvuru tarihi ve başvuru ücreti...

2022 KPSS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS geç başvuru ücreti ÖSYM tarafından açıklanmıştı. KPSS başvurularında oturum başına sınav ücreti 115 TL olarak belirlenmişti.

KPSS ÖABT sınavı için belirlenen başvuru ücreti ise 80 TL olarak açıklanmıştı. Bu sınavlara geç başvuru yapacak olan adaylar, açıklanan fiyatlardan yüzde 50 daha fazla ödeyerek başvurularını yapabilecek.

KPSS GEÇ BAŞVURU BAŞLADI MI?

KPSS lisans sınavına katılım sağlamak isteyen fakat başvuru günlerinde başvurusunu yetiştiremeyen adayların sorguladığı KPSS geç başvuru tarihleri açıklandı.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, KPSS geç başvurularının 15 Haziran'da yapılacağı belirtildi.

KPSS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN BİTECEK?

KPSS geç başvuruları 16 Haziran tarihinde sona erecek.

KPSS TARİHLERİ 2022

KPSS Genel Yetenek – Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 31 Temmuz 2022 tarihinde yapılacak.

Alan bilgisi oturumu 6 – 7 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak.

Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumu ÖABT 14 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak.

Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi DHBT 27 Kasım 2022 tarihinde yapılacak.

