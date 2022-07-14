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KPSS 2022 ne zaman? KPSS sınav giriş belgesi erişime açıldı mı, ne zaman açıklanacak?

14.07.2022 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS sınav tarihi ile sınav giriş yerlerinin ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden erişime açılıp açılmadığı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kamu Personeli Seçme Sınavına girecek olan birçok kişi arama motorlarında araştırma yapmayı sürdürüyor. Peki KPSS 2022 ne zaman? KPSS sınav giriş belgesi erişime açıldı mı? Detaylar haberimizde...

KPSS 2022 ne zaman? KPSS sınav giriş belgesi erişime açıldı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS tarihi ve sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Vatandaşlar internette, "KPSS 2022 ne zaman?", "KPSS sınav giriş belgesi erişime açıldı mı, ne zaman açıklanacak?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. KPSS giriş belgesi sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...

KPSS 2022 NE ZAMAN?

KPSS lisans oturumları genel yetenek-genel kültür testi ile başlayacak.

LGS sonuçları 2022 açıklandı mı?

Genel yetenek genel kültür sınavı ve eğitim bilimleri testi 31 Temmuz Pazar günü yapılacak.

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Alan bilgisi ise 6 Ağustos Cumartesi ve 7 Ağustos Pazar günü yapılacak. ÖABT ise 14 Ağustos'ta düzenlenecek.

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KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sınav yerleri ve giriş belgesi ÖSYM tarafından genellikle sınavdan 10 gün önce açıklanıyor.

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KPSS sınav yerlerinin Temmuz ayının son haftası itibariyle yayımlaması bekleniyor.

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ÖSYM'den açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

YKS sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak?

ÖSYM EKRANI

ÖSYM sınav yerleri ve giriş belgesini genellikle sınavdan 10 gün önce erişime açıyor.

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ÖSYM ekranı için aşağıdaki linke tıklayın:

https://osym.gov.tr/

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