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KPSS 2023! KPSS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2023 KPSS başvuru tarihleri belli oldu mu?

05.01.2023 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS 2023 takvimine göre başvuru tarihleri ve sınav oturumlarının yapılacağı tarihler önceden belli oluyor. 2023 yılına girilmesiyle birlikte ÖSYM sınav takvimi ile KPSS sınav tarihleri araştırılmaya başlandı. Kamu personeli adaylarının girdiği KPSS her alan için farklı günlerde gerçekleşmektedir. Peki, KPSS 2023 ne zaman yapılacak, hangi tarihte? KPSS başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte detaylar...

KPSS 2023! KPSS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2023 KPSS başvuru tarihleri belli oldu mu?

ÖSYM 2023 sınav takvimine göre bu yıl yapılacak bazı sınavların tarihleri netleşti. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için adaylar şimdiden hazırlıklarına başladı. Kamu'da personel olmay isteyen adayların katılımıyla gerçekleşen KPSS 2023'ün bazı oturumlarının tarihleri belli oldu. İşte 2023 KPSS tarihleri...

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2023 KPSS NE ZAMAN?

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı 23 Temmuz 2023'te,

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 1 ve 2. gün sınavları 29-30 Temmuz 2023'de,

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı ise 6 Ağustos 2023'te gerçekleşecek.

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2023 KPSS BAŞVURU TARİHLERİ

KPSS lisans sınavı için başvurular 16-29 Mayıs 2023 tarihlerinde alınacak.

KPSS lisans sınavı için geç başvuru işlemleri 6-7 Haziran 2023 tarihlerinde alınacak.

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