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KPSS 2023 SINAV YORUMLARI: KPSS Alan Bilgisi soruları nasıldı? KPSS A Grubu ve Öğretmenlik soruları zor muydu, kolay mıydı?

29.07.2023 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS 2023 sınav yorumları merak ediliyor. KPSS maratonu tüm hızıyla devam ediyor. Bu yılın KPSS alan bilgisi sınavının ilk oturumu bugün ÖSYM tarafından gerçekleştirildi. 3. oturumlu gerçekleşecek olan KPSS Alan Bilgisi sınavları bugün ve yarın devam edecek. Bugün gerçekleştirilen KPSS alan bilgisi sınavı 1. oturumu saat 10.15'te başladı ve 12.45'te sona erdi. Peki, KPSS Alan Bilgisi soruları nasıldı? KPSS A Grubu ve Öğretmenlik soruları zor muydu, kolay mıydı? İşte tüm merak edilenler..

KPSS sınav yorumları hakkında araştırmalar hız kazandı. Memur olma hayaliyle KPSS Alan Bilgisi sınavına katılım sağlayanlar sosyal medyada KPSS soru yorumlarını paylaşacak ve soruların zor mu, kolay mı olduğunu aralarında tartışacaklar. Sınavın zorluk derecesini ve soruları merak edenler ise KPSS Alan Bilgisi soruları nasıldı? KPSS A Grubu ve Öğretmenlik soruları zor muydu, kolay mıydı? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. İşte detaylar...

KPSS ALAN BİLGİSİ SORULARI NASILDI?

KPSS Alan Bilgisi sınavı ilk oturumu bugün gerçekleştirildi. KPSS alan bilgisi sınavı 1. oturumu saat 10.15'te başladı ve 12.45'te sona erdi. İki oturumu bugün düzenlenecek sınavın 3. oturumu ise yarın gerçekleştirilecek.

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın Alan Bilgisi 2. oturumu (hukuk, iktisat, maliye) saat 14.45'te başlayıp 17.15'te sona erecek.

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın Alan Bilgisi 3. oturumuna (işletme, muhasebe, istatistik), 30 Temmuz 2023'te uygulanacak. KPSS alan bilgisi sınavı 3. oturumu saat 10.15'te başlayıp 12.55'te sona erecek.

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KPSS ALAN BİLGİSİ SORULARI ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI?

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın soruları hakkında henüz adaylardan yorumlar gelmedi. Sorular hakkında sosyal medyada yorumlar geldikçe haberimizin içerisine eklenecektir.

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KPSS KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın Alan Bilgisi 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri çoktan seçmeli 120 soru için adaylara 150 dakika verilecek.

  1. oturum hukuk, iktisat, maliye alanlarından yapılacak ve 120 soru için 150 dakika süre verilecek.

  2. oturum işletme, muhasebe, istatistik alanlarında yapılacak. 120 soru için 160 dakika verilecek.
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