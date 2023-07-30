KPSS ALAN BİLGİSİ SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI! ÖSYM KPSS Alan Bilgisi soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF ekranı

KPSS alan bilgisi soru kitapçığı ve cevap anahtarı günün en yoğun araştırılan konuları arasında yer aldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi oturumlarında 183 bin 252 aday yarıştı. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da gerçekleştirilirken, Alan Bilgisi oturumları da dün ve bugün gerçekleştirildi. Sınava katılım sağlayan adaylar soru kitapçığı ve cevap anahtarına erişmek istiyorlar. İşte KPSS 2023 soruları ve cevap anahtarı...

KPSS SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM'den yapılan açıklamda "29-30 Temmuz 2023 tarihlerinde uygulanan 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı’nın Alan Bilgisi oturumlarına ait (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe ve İstatistik) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır." denildi.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 30 Temmuz 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci 9 Ağustos 2023 tarihi saat 23.59’da sona erecektir.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre KPSS sonuçları 25 Ağustos 2023 tarihinde belli olacak.



