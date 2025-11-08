EĞİTİM

KPSS'de birinci olmuştu! Mülakatta elendi, kargocu oldu: ‘Hayalim bu değildi’

26 yaşındaki İsmail Salih Hızarcı kamuda gelir uzman yardımcılığı sınavına girdi. İzmir'de birinci Türkiye'de 6’ncı oldu ama mülakatta elendi. Hayali kamuda memur olmaktı ama şimdi kargoculuk yapıyor. Hızarcı şu anda teyzesinin yanında kaldığını belirterek atama beklediği sırada yaşadıklarını ise adeta isyan ederek anlattı.

Taner Şahin

“Devlete hizmet etmek aynı zamanda millete hizmet etmektir. Bu benim hayalimdi” diyen Hızarcı, bu hayalini gerçekleştirmek için üniversitede siyaset bilimi ve kamu yönetimi okudu. Mezun olduktan sonra da 2 yıl KPSS'ye çalıştı ve yazılı sınavdan yüksek puan aldı. Ancak atanmayı başaramadı. Hızarcı atanamaması hakkında da “Hayalim bu değildi. Ben haksızlığa uğradım. Ben küçüklüğümden beri devlette çalışmak, devlete hizmet etmek istiyordum” dedi.

Halk TV mikrofonlarına konuşan İsmail Salih Hızarcı, KPSS’de yüksek puan almasına rağmen atanamaması hakkında yaşadıklarını anlatırken şu ifadeleri kullandı:

“Anayasaya güvendim ben. Cumhuriyetin liyakat ilkelerine güvendim. Büyük bir travma yarattı bende. İl birincisi olduğum için ben kesin gözlüyle bakıyordum. Fakat listeler açıklandığında benim ismim listede yer almıyordu. Çok mutsuzum bu durumdan dolayı.”

“BENDEN DÜŞÜK PUAN ALANLAR GİRDİ, BEN LİSTE DIŞI KALDIM”

Sözlü sınavlara girdiğinde orada da çok başarılı olduğunu öne süren Hızarcı “Fakat objektif bir değerlendirmenin dışında kanunsuzca bana çok düşük puanlar verilerek liste dışı bırakıldım. Benden çok daha düşük puanlı olan kişiler girdi” diyerek dikkat çeken iddialarda bulundu.

Erzurum'da bir köyde çiftçi bir ailenin çocuğu olduğunu belirten Hızarcı, memur olmaktaki amacının da ailesine destek olmak için olduğunu söyledi. Şu anda bir kargo şirketinde asgari ücretle çalıştığını da sözlerine ekleyen Hızarcı içinde bulunduğu durumu şu sözlerle anlattı:

“ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞIYORUM”

“Asgari ücretle çalışıyorum. Geçimim çok zor oluyor bu şekilde. Daha ev bile tutamadım kendime. Teyzemin yanında yaşıyorum ve ilerleyen süreçte ne olacak ben de bilmiyorum açıkçası. Önümü göremiyorum şu anda.”

MÜLAKATIN KALDIRILMASI SEÇİM VAADİYDİ

Mülakat kaldırılması AK Parti’nin seçim vaatlerindendi diyen Hızarcı “Aslında biz bu haberlere sevinmiştik kamuya atama bekleyen kişiler olarak fakat bu sadece seçim öncesinde bir vaat olarak kaldı. Bu haksızlık bana değil. Türkiye'de binlerce gence yapıldı. Kapalı kapılar arkasında insanların hayalleri, umutları bir şekilde harcanıyor.” ifadelerini kullandı.

