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KPSS DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS DHBT sınav sonuçları hangi tarihte belli olacak? ÖSYM açıkladı

28.11.2022 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS DHBT (Kamu Personel Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi) oturumu geçtiğimiz gün tamamlandı. KPSS DHBT oturumuna katılım sağlayan adaylar, sınav sonuçlarını ve sınav soruları ile cevap anahtarını araştırmaya başladı. ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) konuyla ilgili merak edilen tüm detayları duyurdu. Peki KPSS DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS DHBT sınav sonuçları hangi tarihte belli olacak? İşte detaylar...

KPSS DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS DHBT sınav sonuçları hangi tarihte belli olacak? ÖSYM açıkladı

ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS DHBT oturumu geçtiğimiz gün 10.15'te başladı ve 11.15'te sona erdi. Sınav soruları ve sonuçları, KPSS DHBT oturumun sona ermesinden birkaç saat sonra açıklandı. Şimdi ise gözler, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki KPSS DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS DHBT sınav sonuçları hangi tarihte belli olacak? İşte detaylar...

KPSS DHBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS DHBT sonuçlarının, 16 Aralık 2022 tarihinde açıklanacağı duyuruldu. KPSS DHBT sonuçları, AİS ÖSYM'den sorgulanacak. Adaylar AİS ÖSYM adresine T.C. Kimlik Numarası ve aday şifreleri ile giriş yapacak.

KPSS DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS DHBT sınav sonuçları hangi tarihte belli olacak? ÖSYM açıkladı

KPSS DHBT SINAV SORULARI VE CEVAPLARI SORGULAMA EKRANI

KPSS DHBT oturumunun soruları ve cevapları yayınlandı. ÖSYM, sınav sorularının yüzde 10'luk kısmını erişime açtı. Detaylar ÖSYM'nin, 'https://www.osym.gov.tr/TR,24135/2022-kpss-din-hizmetleri-alan-bilgisi-dhbt-temel-soru-kitapciklari-ve-cevap-anahtarlari--10.html' internet adresinden sorgulanıyor.


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