KPSS eğitim bilimleri sınavı kaç dakika sürecek? ÖSYM KPSS eğitim bilimleri sınavı saat kaçta başlayıp bitecek?

2022 KPSS eğitim bilimleri sınavının süresi merak konusu oldu. KPSS eğitim bilimleri sınavı bugün yapılacak. Sınavda adayların karşılaşacağı soru ağırlıkları da araştırılıyor. Peki KPSS sınavı ne kadar sürecek?

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

KPSS eğitim bilimleri sınavı saat 14.45'te başlayacak. Yaklaşık 100 dakika sürecek olan sınavın ilk 75 dakikasında ve son 15 dakikasında adaylar salonlardan çıkamayacak. Ayrıca adaylara sorulacak sorular farklı konulardan gelecek.

SORU AĞIRLIKLARI NASIL OLACAK?

Adaylara sınavda sorulacak soru ağırlıkları bu şekilde olacak:

1) Öğretim İlke ve Yöntemleri %26

2) Sınıf Yönetimi %6

3) Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı %6

4) Program Geliştirme %6

5) Ölçme ve Değerlendirme %15

6) Öğrenme Psikolojisi %15

7) Gelişim Psikolojisi %13

8) Rehberlik ve Özel Eğitim %13

2022 KPSS SINAVI GENEL KÜLTÜR GENEL YETENEK VE ALAN BİLGİSİ TARİHLERİ LİSTESİ

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri Oturumu tarihi: 18 Eylül 2022 saat 10.15

2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu tarihi: 24 Eylül 2022 saat 10.15

2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu tarihi: 24 Eylül 2022 saat 14.30

2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu tarihi: 25 Eylül 2022 saat 10.15

