KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavları ne zaman? ÖSYM 2022 KPSS lisans sınavı başlangıç ve bitiş saatleri! 2022 KPSS sınav giriş belgesi sorgulama

KPSS lisans sınavı başlangıç ve bitiş saatleri, 31 Temmuz Pazar günü KPSS lisans sınavına girecek adaylar tarafından merak ediliyor. KPSS lisans sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından adaylar ile paylaşıldı. KPSS lisans sınavının başlangıç ve bitiş saatleriyle beraber, sınavın kaç saat süreceği de merak konusu oldu. Peki KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavları saat kaçta başlayacak 2022? KPSS lisans sınavı başlangıç ve bitiş saatleri ile ilgili detaylar haberimizde...

KPSS GENEL KÜLTÜR - GENEL YETENEK VE EĞİTİM BİLİMLERİ SINAVLARI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK 2022?

KPSS lisans sınavı 31 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek.

KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek sınavı saat 10:15'te başlayacak. 10:00'dan sonra bina ve salonlara aday alınmayacak.

10:15'te başlayacak olan Genel Kültür-Genel Yetenek sınavı 130 dakika sürecek. 12:25'te sona erecek sınavın ardından 2 saatlik aranın ardından adaylar 14:45'te Eğitim Bilimleri sınavına girecek. 14:30'dan sonra yine bina ve salonlara adaylar alınmayacak.

100 dakika sürecek olan Eğitim Bilimleri sınavı saat 16:25'te bitecek. Böylelikle KPSS maratonun ilk adımı sona ermiş olacak.

Genel Kültür Genel Yetenek sınavında adaylar 60 Genel Kültür sorusu ve 60 Genel Yetenek sorusu yöneltilecek. 120 soru için 130 dakika süre verilecek.

Eğitim Bilimleri sınavında 80 soru adaylara yöneltilecek. Sınavda 80 soru için adaylara 100 dakika süre verilecek.

KPSS SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI

KPSS sınav yerleri sorgulama ekranı için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://ais.osym.gov.tr

