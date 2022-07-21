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KPSS Lisans sınav giriş belgesi ekranı 2022! KPSS lisans sınavı ne zaman? ÖSYM açıkladı!

21.07.2022 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS Lisans sınav giriş belgesi ekranı, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Halis Aygün'ün Twitter hesabından yaptığı son dakika açıklaması sonrası günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Peki KPSS lisans sınavı ne zaman? İşte 2022 KPSS Lisans sınav giriş belgesi ekranı ve sınav tarihi...

KPSS Lisans sınav giriş belgesi ekranı 2022! KPSS lisans sınavı ne zaman? ÖSYM açıkladı!

KPSS Lisans sınav giriş belgesi ile ilgili beklenen açıklama 21 Temmuz 2022 Perşembe günü Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Halis Aygün tarafından yapıldı. Konuya ilişkin bilgi edinmek isteyen vatandaşlar internette "KPSS Lisans sınav giriş belgesi açıklandı mı?", "KPSS lisans sınavı ne zaman?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Sınava ilişkin bilgileri sizler sizler için derledik.

KPSS LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI

2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumları sınava giriş belgeleri erişime açıldı.

Konuya ilişkin açıklama hem Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin internet sitesinden hem de sosyal medyadan yapıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi "Aday işlemleri Sistemi" ekranı için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://ais.osym.gov.tr/

KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

KPSS Sınava Giriş Belgesi ile ilgili ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"31 Temmuz 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu ile 2022-KPSS Lisans (Eğitim Bilimleri) oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 21 Temmuz 2022 tarihinde saat 14.30'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

31 Temmuz 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

31 Temmuz 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans (Eğitim Bilimleri) oturumu için adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır."

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