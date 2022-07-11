KPSS lisans sınavı giriş yerleri ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı birçok aday tarafından sorgulanmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde tamamlanan KPSS başvurularının ardından gözler ÖSYM'den yapılacak olan sınav giriş yerleri açıklamasına çevrildi. Peki, KPSS lisans sınavı giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS sınav giriş belgeleri açıklandı mı?

KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sınav yerleri ve giriş belgesi ÖSYM tarafından genellikle sınavdan 10 gün önce açıklanıyor. KPSS sınav yerlerinin Temmuz ayının son haftası itibariyle yayımlaması bekleniyor.

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS lisans oturumları genel yetenek-genel kültür testi ile başlayacak.

Genel yetenek genel kültür sınavı ve eğitim bilimleri testi 31 Temmuz Pazar günü yapılacak.

Alan bilgisi ise 6 Ağustos Cumartesi ve 7 Ağustos Pazar günü yapılacak. ÖABT ise 14 Ağustos'ta düzenlenecek.

