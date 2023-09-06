KPSS LİSANS TERCİHLERİ 2023 AİS.OSYM.GOV.TR: KPSS tercihleri ne zaman, ÖSYM tarih verdi mi? Gözler tercih kılavuzunda!

KPSS tercihleri ile ilgili son dakika açıklaması ÖSYM tarafından yapılacak. 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT) sonuçlarını baz alacak olan adaylar ÖSYM'nin internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile işlem yapacaklar. İşte, ais.osymgov.tr KPSS tercihleri ekranı...

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

KPSS tercih tarihleri ile ilgili açıklamada bulunulmadı. Konuya dair açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

KPSS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

KPSS tercih kılavuzu da yayımlanmadı. Konuyla gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

BU YIL KPSS'YE KAÇ KİŞİ GİRDİ?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy KPSS sonuçlarının açıklandığını şu sözlerle duyurup katılan kişi sayısına da değinmişti:

“KPSS sonuçları açıklandı. Ülkemize ve adaylarımıza hayırlı olsun. 7 oturumda gerçekleştirdiğimiz KPSS uygulamasına 1 milyon 799 bin 485 aday katıldı. 2 bin 295 engelli aday için uygun koşullar sağlanarak sınava katılımları sağlandı. Kişi bazında sınava katılım 792 bin 229 olurken, engelli adaylarda sayı bin 19 olarak gerçekleşti. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunda 120 soru, Eğitim Bilimleri oturumunda 80 soru, Alan Bilgisi oturumlarında 360 soru, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testlerinde bin 350 soru olmak üzere KPSS’de toplam bin 910 soru kullanıldı.”