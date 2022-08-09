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KPSS ne zaman yapılacak 2022? İşte ÖSYM takvimi ile KPSS lisans - önlisans, alan sınav, ÖABT tarihi!

09.08.2022 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS ne zaman yapılacak 2022? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Kamu personeli Seçme Sınavına ilişkin bazı iddialar üzerine yapılan inceleme sonrası iptal edilmişti. ÖSYM sınav takvimi 8 Ağustos 2022 Pazartesi günü yayımlandı. Peki KPSS ne zaman yapılacak 2022? İşte ÖSYM takvimi ile KPSS (lisans - önlisans, alan sınavı, ÖABT) tarihi...

KPSS ne zaman yapılacak 2022? İşte ÖSYM takvimi ile KPSS lisans - önlisans, alan sınav, ÖABT tarihi!

Ertelenen KPSS tarihi ile ilgili detaylar ÖSYM'den yapılan açıklamanın ardından netlik kazandı. Yeni KPSS sınav takvimi belli oldu. Peki KPSS ne zaman yapılacak 2022? Yeni KPSS tarihleri ve detaylar haberimizde...

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2022 KPSS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS sınavında soruların sızdırılmasıyla ilgili başlatılan soruşturmanın ardından 31 Temmuz tarihinde yapılan KPSS lisans sınavı iptal oldu. Alınan bu kararın ardından KPSS sınavının yeniden yapılmasına karar verildi.

Buna göre, iptal olan 2022 KPSS sınavının ardından yeni sınav takvimi açıklandı. ÖSYM Başkanı Ersoy "Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır" açıklamasında bulundu.

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YENİ KPSS SINAVINDAN ÜCRET ALINACAK MI?

ÖSYM Başkanı Ersoy, "Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir." açıklamasını yaptı. Bu açıklamaya göre KPSS sınavı için tekrar bir ödeme alınmayacak.

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ÖSYM İLE YENİ KPSS TAKVİMİ 2022

2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde,

2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde,
2022-ÖABT’nin 2 Ekim 2022 tarihinde,

2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavının 9 Ekim 2022 tarihinde,

18 Eylül 2022 tarihinde yapılması planlanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavının (2022-Kaymakamlık) 16 Ekim 2022 tarihinde,

13 Kasım 2022 tarihinde yapılması planlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavının (2022-MHUY) 18 Aralık 2022 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.

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