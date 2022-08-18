KPSS ön lisans geç başvuru tarihleri açıklandı mı? 2022 KPSS başvuru tarihleri ne zaman son?

2022 KPSS ön lisans başvuruları 16 Ağustos tarihinde sona ermişti. KPSS ön lisans başvurusunda bulunamayan adaylar KPSS ön lisans geç başvuru tarihlerini ve ücretini internet üzerinden sorguluyorlar. KPSS ön lisans geç başvuru tarihleri belli oldu. Peki KPSS ön lisans geç başvuruları ne zaman alınacak? ÖSYM ile KPSS ön lisans geç başvuru tarihleri ve ücreti...

KPSS ÖN LİSANS GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ

KPSS ön lisans başvurularını kaçıran adaylar, 23 - 24 Ağustos 2022 geç başvuru günü tarihlerinde KPSS ön lisans başvurularını gerçekleştirebilecekler.

Başvurular bireysel olarak ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla ya da elektronik olarak ÖSYM'nin internet sitesi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapılabilecek.

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KPSS ÖN LİSANS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ

Önlisans başvuru ücreti ise 130 TL olarak belirlenmişti. Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak yani 195 TL 23-24 Ağustos 2022 tarihlerinde ödenir.

