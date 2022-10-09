EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. KPSS sınav giriş belgesi sorgulama! 2022 KPSS Ön Lisans sınavı ne zaman başlıyor? Kaç dakika sürecek? Kaç soru sorulacak?

KPSS sınav giriş belgesi sorgulama! 2022 KPSS Ön Lisans sınavı ne zaman başlıyor? Kaç dakika sürecek? Kaç soru sorulacak?

09.10.2022 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS sınavına girecek adaylar ve bu sınav hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kişiler KPSS ile ilgili sık sık araştırmalarda bulunuyor. 9 Ekim Pazar günü yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS) ile ilgili KPSS kaç dakika sürüyor? Sınav ne zaman başlayacak? Kaç soru sorulacak? gibi sorular merak ediliyor. İşte tüm bu soruların cevapları...

KPSS sınav giriş belgesi sorgulama! 2022 KPSS Ön Lisans sınavı ne zaman başlıyor? Kaç dakika sürecek? Kaç soru sorulacak?

KPSS için saatler kaldı. KPSS'ye girecek adaylar sınavın kaçta başlayacağını merak ediyor. ÖSYM'den yapılan açıklamada sınavın yapılacağı gün adayların saat 10.00'dan sonra salona alınmayacağı ifade edildi. Adaylar KPSS sınav öncesi giriş belgelerine ÖSYM tarafından erişime açılan "ais.osym.gov.tr" internet adresinden erişim sağlayabilecek. Kamu kadrolarına yerleştirme için düzenlenen KPSS Ön Lisans oturumu saat 10.15'te başlayacak ve 130 dakika sürecek.

SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Ekran görüntüsü 2022-10-09 090625

09 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak olan Kamu Personel Seçme Sınavı Ön Lisans Sınavı’na (2022-KPSS Ön Lisans) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 29 Eylül 2022 tarihinde 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecekler.

KPSS ÖN LİSANS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

KPSS ön lisans, saat 10.15'te başlayacak ve 12.15'te bitecek.

Ekran görüntüsü 2022-10-09 090635

KPSS ÖN LİSANS SINAVI KAÇ SORU?

2022 KPSS ön lisans sınavında adaylara toplam 120 soru sorulacak.

Adaylar, Genel Kültür'den 60, Genel Yetenek'ten 60 soru yanıtlayacak.

KPSS ÖN LİSANS GENEL YETENEK

Türkçe: 30 Soru
Matematik ve Geometri: 30 Soru

Ekran görüntüsü 2022-10-09 090541

KPSS ÖN LİSANS GENEL KÜLTÜR

Tarih: 27 Soru
Coğrafya: 18 Soru
Vatandaşlık: 9 Soru
Güncel Bilgiler: 6 Soru

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
KPSS ön lisans günü otobüs, metro toplu taşıma ücretsiz mi?KPSS ön lisans günü otobüs, metro toplu taşıma ücretsiz mi?
Koşul eş anlamlısı nedir?Koşul eş anlamlısı nedir?
Eser eş anlamlısı nedir?Eser eş anlamlısı nedir?
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM sınav KPSS kpss kaç soru kpss sınav giriş belgesi önlisans
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Bu hafta sonu sınav var mı? 9 Ekim 2022 Pazar ne sınavı var?

Bu hafta sonu sınav var mı? 9 Ekim 2022 Pazar ne sınavı var?

Deneyap uygulama sınavı sonuçları açıklandı mı?

Deneyap uygulama sınavı sonuçları açıklandı mı?

DGS ek tercih başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

DGS ek tercih başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Bakan Özer "Muhtemelen haberleri yok" diyerek açıkladı: Para gönderdik, 1 lira bile harcamamışlar

Bakan Özer "Muhtemelen haberleri yok" diyerek açıkladı: Para gönderdik, 1 lira bile harcamamışlar

İlginizi Çekebilir

İlaç niyetine: Kalbi zırh gibi korur, kalp krizi riskini düşürür...

İlaç niyetine: Kalbi zırh gibi korur, kalp krizi riskini düşürür...

Gerçekten işe yarayan penis büyütme tekniği

Gerçekten işe yarayan penis büyütme tekniği

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Reflüyü başladığı gibi bitirir

Reflüyü başladığı gibi bitirir

Seks uzmanlarından cinsel dürtüleri artırmanın yolları

Seks uzmanlarından cinsel dürtüleri artırmanın yolları

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.