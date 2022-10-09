KPSS sınav giriş belgesi sorgulama! 2022 KPSS Ön Lisans sınavı ne zaman başlıyor? Kaç dakika sürecek? Kaç soru sorulacak?

KPSS için saatler kaldı. KPSS'ye girecek adaylar sınavın kaçta başlayacağını merak ediyor. ÖSYM'den yapılan açıklamada sınavın yapılacağı gün adayların saat 10.00'dan sonra salona alınmayacağı ifade edildi. Adaylar KPSS sınav öncesi giriş belgelerine ÖSYM tarafından erişime açılan "ais.osym.gov.tr" internet adresinden erişim sağlayabilecek. Kamu kadrolarına yerleştirme için düzenlenen KPSS Ön Lisans oturumu saat 10.15'te başlayacak ve 130 dakika sürecek.

SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

09 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak olan Kamu Personel Seçme Sınavı Ön Lisans Sınavı’na (2022-KPSS Ön Lisans) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 29 Eylül 2022 tarihinde 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecekler.

KPSS ÖN LİSANS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

KPSS ön lisans, saat 10.15'te başlayacak ve 12.15'te bitecek.

KPSS ÖN LİSANS SINAVI KAÇ SORU?

2022 KPSS ön lisans sınavında adaylara toplam 120 soru sorulacak.

Adaylar, Genel Kültür'den 60, Genel Yetenek'ten 60 soru yanıtlayacak.

KPSS ÖN LİSANS GENEL YETENEK

Türkçe: 30 Soru

Matematik ve Geometri: 30 Soru

KPSS ÖN LİSANS GENEL KÜLTÜR

Tarih: 27 Soru

Coğrafya: 18 Soru

Vatandaşlık: 9 Soru

Güncel Bilgiler: 6 Soru



