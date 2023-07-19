KPSS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU! KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi giriş belgesi nasıl alınır? İşte giriş belgesi alma ekranı

KPSS sınav giriş belgeleri ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı. KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı’nın Alan Bilgisi 1. oturumu Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanlarında, 2. Oturumu ise Hukuk, İktisat, Maliye alanlarında gerçekleştirilecek. 3. Oturumu ilişkin bölümler ise İşletme, Muhasebe, İstatistik olarak açıklandı. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi giriş belgesi için birçok kişi ÖSYM'nin internet sitesini ziyaret ediyor. 2023 KPSS sınav giriş belgesi ekranı ve detaylar haberimizde...

KPSS SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI

KPSS sınav giriş yerleri belli oldu. ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"29 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı’nın Alan B Yapılan açıklamaya göre KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı’nın Alan Bilgisi 1. oturumu Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanlarında, 2. Oturumu ise Hukuk, İktisat, Maliye alanlarında gerçekleştirilecek. 3. Oturumu ilişkin bölümler ise İşletme, Muhasebe, İstatistik olarak açıklandıoilgisi 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri), 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı’nın Alan Bilgisi 2. Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) ile 30 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı’nın Alan Bilgisi 3. Oturumu’na (İşletme, Muhasebe, İstatistik) katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır."

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren KPSS Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM’nin internet sitesinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecekler.

Konuya dair yapılan açıklamada şu ifadelere de yer verildi:

"29 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı’nın Alan Bilgisi 1. Oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

29 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı’nın Alan Bilgisi 2. Oturumu için adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

30 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı’nın Alan Bilgisi 3. Oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır."