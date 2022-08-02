2022 KPSS lisans sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı, sınava katılım sağlayan birçok kişi tarafından sorgulanıyor. 31 Temmuz tarihinde ÖSYM tarafından yapılan sınavların ardından gözler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS lisans sınavı sonuçları için ÖSYM tarih verdi mi?

KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS lisans oturumu Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ve Eğitim Bilimleri Testi ile 31 Temmuz 2022 Pazar günü gerçekleştirildi.

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre KPSS lisans sınavı sonuçları (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri testi) 2 Eylül 2022 tarihinde duyurulmuş olacak.

KPSS SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM, 2022 KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavının soru kitapçıkları ve cevap anahtarını yayımladı.

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