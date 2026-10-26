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Kral’ın gelini değil, sanki öz kızı

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Kral Charles’ı düşününce insanın aklına ciddi ifadesi ve kraliyet ailesinin mesafeli dünyası geliyor. Charles ve gelini Kate hakkında anlatılar ise şaşırtıcı.

Fatma Melike Durmaz

Kral’ın gelini değil, sanki öz kızı 1

Charles, Galler Prensesi Kate Middleton'ı yalnızca oğlunun eşi olarak görmüyormuş. Bunu da Kraliyet yazarı Robert Jobson’ın Catherine hakkında kaleme aldığı biyografiden öğreniyoruz.

İkilinin aralarındaki ilişki resmî törenlerde gördüğümüzden çok daha sıcakmış. Biyografide Catherine’in Kral’a “Büyükbaba” diye hitap ettiği, Charles’ın da ona “canım gelinim” dediği anlatılıyor.

Doğrusu, koskoca bir kraliyet ailesinde bu tarz samimi hitapların olması insanın hoşuna gidiyor. Unvanların ve bitmek bilmeyen resmiyetin arasında insanın yakınlarına başka türlü seslenmeye ihtiyaç duyması çok tanıdık bir duygu. Bir de bahse konu kişi geleceğin kraliçesi olunca, bu küçük ayrıntı ister istemez daha fazla ilgi çekiyor.

Charles’ın gözdesi olmak kolay iş değil

Kate Middleton'ın kraliyet ailesine ilk katıldığı günleri hatırlayalım. William’la evlendiğinde herkes onun bu dünyaya ne kadar uyum sağlayacağını merak ediyordu. Dışarıdan bakıldığında zarif kıyafetler, görkemli törenler ve göz alıcı mücevherlerle dolu bir hayat gibi görünse de kraliyet ailesine gelin olmak, kendine yeni bir gardırop hazırlamaktan çok daha fazlası...

Kral’ın gelini değil, sanki öz kızı 2

Sizlerin de malumu, Catherine yıllar geçtikçe yalnızca kamusal görevlerini yerine getiren bir prenses olmaktan çıktı. Ailenin önemli isimlerinden biri haline geldi. Charles’ın da ona duyduğu hayranlığın bu süreçte arttığı aktarılıyor.

Jobson’ın biyografisinde yer verilen bir saray görevlisi, Kral’ın Catherine’in aile üzerinde olumlu bir etkisi olduğunun farkında olduğunu ve onun yaptıklarını takdir ettiğini söylüyor. Yani mesele yalnızca güzel anlaşmaları ya da aile toplantılarında birbirlerine sıcak davranmaları değil. Catherine’in aile içindeki tavrının da Charles için önemli olduğu anlaşılıyor.

Tabii sarayın kapalı kapıları ardında yaşananları birebir bilmiyoruz. Bunlar, kraliyet yazarının biyografisinde ve haberlerde aktarılan ayrıntılar. Yine de anlatılan tablo, Charles’ın gelinine karşı sıradan bir nezaketin ötesinde bir yakınlık duyduğu izlenimini veriyor.

Bir de arabulucu Catherine meselesi var

Catherine’in ailedeki rolü yalnızca sevilen gelin olmakla sınırlı değil. Jobson, onun Charles ile William arasındaki ilişkinin iyileşmesine de katkıda bulunduğunun altını çizmiş.

Baba ile oğul arasındaki ilişkiler her zaman kolay olmamıştı. Kraliyet ailesinin geçmişine, özellikle de Diana döneminden kalan kırgınlıklara bakınca bunun nedenlerini tahmin etmek zor değil. Üstelik aile içindeki anlaşmazlıkların bir de kamuoyu önünde yaşanması, işleri daha da arapsaçına döndürüyor.

Kral’ın gelini değil, sanki öz kızı 3

Catherine bu tür durumlarda tarafları karşı karşıya getirmek yerine farklı yöntemler uyguluyormuş. Jobson onu doğal bir arabulucu olarak tanımlıyor. Bana göre Charles’ın gelinine duyduğu yakınlığı anlamak için de bu ayrıntı önemli. Bir ailede insanın sevdiği biriyle iyi anlaşması başka, zor zamanlarda ona güvenebilmesi başka.

Geleceğin kraliçesi, bugünün sevilen gelini

Charles ile Catherine’in yakınlığının, ikisinin de 2024 yılında kanser teşhisi almasının ardından daha da anlam kazandığına dair yorumlar da var. Böyle bir dönemin, aile üyelerinin birbirine bakışını değiştirmesi elbette mümkün.

Kral’ın gelini değil, sanki öz kızı 4

Bir gün kraliçe olduğunda Catherine’den beklenen şeyler de bugünkünden farklı olacak. Daha fazla sorumluluk, daha fazla temsil görevi ve elbette her hareketinin daha yakından izlenmesi… Böyle bir geleceğe hazırlanırken aile içinde güven duyduğu ilişkilerin bulunması hiç de önemsiz değil.

Kral Charles’ın ona gerçekten “canım gelinim” diye seslenip seslenmediğini kendi kulaklarımızla duymadık. Ama bu anlatımların arkasındaki yakınlık duygusu dikkat çekici. Catherine artık yalnızca William’ın eşi değil; Charles’ın güvendiği, takdir ettiği ve geleceğin kraliçesi olarak gördüğü aile üyelerinden biri.

Hülasa, sarayın tatlı hikâyeleri bazen taçlardan ve mücevherlerden değil, aile içinde kullanılan küçücük bir lakaptan çıkabiliyor. Üstelik bu kez konuştuğumuz şey, Catherine’in gardırobuna eklediği yeni bir parça değil; sarayın içinde kendisine açtığı yer.

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