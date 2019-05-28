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Kral Midas’ın Hazinesi film ekibi Eskişehirli öğrencilerle buluştu

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SİNEMA TV  | 28.05.2019 15:41 | Son Güncelleme

Eskişehir’de çekilen ve 31 Mayıs’ta vizyona girecek olan Kral Midas’ın Hazinesi filminin yönetmen ve oyuncuları, Eskişehir Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluştu.

Kral Midas’ın Hazinesi film ekibi Eskişehirli öğrencilerle buluştu

Eskişehir Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Çok Amaçlı Salonunda düzenlenen söyleşiye katılan yönetmen Mesut Çetin; oyuncular İsmail Baki Tuncer, Orhan Aydın, Serhan Şengül, Ufuk Kaplan ve Kazım Çarman öğrencilere film hakkında bilgi verdi. Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan film yönetmeni ve oyuncuları ile eğlenceli bir söyleşi gerçekleştirildi.

Söyleşinin ardından Kral Midas’ın Hazinesi filminin yönetmeni Mesut Çetin ve oyuncular Radyo Televizyon Alanı Stüdyosunda çekilen bir programın konuğu oldu.

Programda sunucular Melisa Bakaç ve Berkay Ulutaş’ın sorularını yanıtlayan film ekibi ile öğrenciler bol bol fotoğraf çektirdi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
eskişehir film öğrenci

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