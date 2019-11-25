Kral Şakir, Türkiye rekorunu kırdı

Kral Şakir Korsanlar Diyarı, 2 milyon izleyici sayısını aşarak yenir bir rekora imza attı. İlk kez Mayıs 2016'da yayınlanan Kral Şakir’in devam filmi Kral Şakir Korsanlar Diyarı, animasyon filmleri arasında en iyi açılışı yapan film olmuştu.

BKM'nin yapımcılığını üstlendiği, Grafi2000 Prodüksiyon tarafından canlandırılan filmin karakter tasarımı Varol Yaşaroğlu'na, hikayesi Haluk Can Dizdaroğlu ve Berk Tokay'a ait.

Şakir ve ailesinin korsanların kol gezdiği, Bermuda Şeytan Üçgeni'ndeki gizemli bir bölgede yaşadıkları heyecan dolu yeni macerası, şimdiye kadar 2 milyon civarında insan tarafından izlendi ve Türkiye’de en çok izlenen animasyon filmi oldu.

KRAL ŞAKİR KORSANLAR DİYARI KONUSU

Kral Şakir “Korsanlar Diyarı”, şehre yaklaşmak üzere olan tarih öncesine ait yaratığı durdurmak için zorlu bir maceraya atılan Şakir ve ailesinin hikayesini konu ediyor. Şehir büyük bir tehlike ile karşı karşıyadır. Okyanusun en derin yerinden çıkan, tarih öncesine ait dev bir yaratık, şehre gelmek üzeredir. Yaratığı durdurabilecek tek şey ise, altın bir savaş topudur. Yaratık şehre ulaşmadan önce onu etkisiz hale getirmek isteyen Şakir ve ailesi, savaş topunu bulmak için yola koyulur. Ancak yolda işler pek de planlandığı gibi gitmeyince, Şakir ve ailesi kendilerini Bermuda Şeytan Üçgeni’ndeki gizemli bir kürenin içinde bulur. Bu gizemli bölge, daha önce onların görmediği bir evrene aittir. Korsanların kol gezdiği, canavarların yaşadığı fantastik bir evrene adım atan Şakir ve ailesi, karşılarına çıkan engelleri aşıp, tarih öncesine ait dev yaratığı durdurabilmek için altın savaş topunu bulmayı başarabilecek midir?



