Kraliçe 2'nci Elizabeth yeşil elbise giyince olanlar oldu

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth geçtiğimiz günlerde, koronavirüs salgınındaki gelişmelere ilişkin ulusa sesleniş konuşması yaptı. Kraliçe, konuşma esnasında tercih ettiği yeşil elbisesiyle sosyal medyaya damga vurdu. Photoshop yapanların favori rengi olan yeşil rengi tercih eden Kraliçe'nin kıyafeti, bir anda birçok photoshop uzmanı tarafından birbirinden komik hallere getirildi.

Bundan üç sene önce yine yeşil tonlarında bir elbiseyle basın karşısına geçen Kraliçe'nin bu seçiminin bilerek yapıldığına dair bazı yorumlar yapıldı. İnsanlara umut ve cesaret veren bir ulusa sesleniş konuşması yapan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth konuşmasında, "Önümüzdeki yıllarda bu zorlukla başa çıkan herkesin gurur duyacağını umuyorum" dedi.

İşte Kraliçe 2. Elizabeth'in elbisesini bambaşka hale getiren birbirinden başarılı tasarımlar...

