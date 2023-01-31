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Kraliçe dizisi ne zaman başlayacak, konusu ne? Yerli 'Queen Sugar' Kraliçe dizisi oyuncuları kimler?

31.01.2023 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kraliçe dizisi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yeni sezonun iddialı yapımlarından olan ve dünya çapında çok izlenen Queen Sugar dizisinden uyarlanan Kraliçe'nin oyuncu kadrosu belli oldu. Burcu Özberk ve Gökhan Alkan'ın başrollerini paylaştığı dizinin hikayesi ise oldukça dikkat çekici. Peki, Kraliçe dizisi ne zaman başlayacak, konusu ne? Yerli 'Queen Sugar' Kraliçe dizisi oyuncuları kimler? İşte yeni dizi hakkında tüm merak edilenler...

Kraliçe dizisi ne zaman başlayacak, konusu ne? Yerli 'Queen Sugar' Kraliçe dizisi oyuncuları kimler?

Kraliçe dizisi bu yılın en iddialı dizilerinin başında geliyor. Kanal D’nin Mednova imzalı yeni dizisinin büyük ses getirmesi bekleniyor. Burcu Özberk ve Gökhan Alkan’ın başrolünü oynayacağı dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu daha katıldı. Dizinin çekimleri ise şubat ayında başlayacak. Peki, Kraliçe dizisi ne zaman başlayacak, konusu ne? Yerli 'Queen Sugar' Kraliçe dizisi oyuncuları kimler? İşte tüm ayrıntılar...

KRALİÇE DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, KONUSU NE?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kraliçe dizisinin çekimleri şubat ayında başlıyor. Dizinin mart ayında yayında olması planlanıyor.

KRALİÇE DİZİSİ KONUSU NE?

Dünya çapında çok izlenen Queen Sugar dizisinden uyarlanan Kraliçe dizisi; Ülkenin en ünlü basketbolcularından birinin adının büyük bir skandala karışması sonucu eşinin hayatının alt üst olmasını konu ediniyor.

Kraliçe dizisi 2

KRALİÇE DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin başrollerini Burcu Özberk ve Gökhan Alkan paylaşıyor. Dizinin ekibine Gonca Vuslateri’nin ardından Özgün Karaman kartıldı. Son olarak “Kasaba Doktoru”ndaki başarılı performansıyla adından söz ettiren Karaman dizide “Ali” rolüne hayat verecek.

Dizide Gonca Vuslateri (Zeynep), Burcu Özberk (Deniz) ve Özgün Karaman (Ali) 3 kardeşe hayat verecek.

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Anahtar Kelimeler:
Burcu Özberk Gökhan Alkan kraliçe

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