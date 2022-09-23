Kraliçe Elizabeth'e Türkiye ziyaretinde yemek yapan TAFED Başkanı Şef Açıköz:

ÖZCAN YILDIRIM - Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) Başkanı Şef Zeki Açıköz, 8 Eylül'de hayata gözlerini yuman Kraliçe Elizabeth'e 2008'deki Türkiye ziyaretinde Türk yemeklerinden oluşan menü hazırladığını belirterek, Kraliçe ve Prens Philip'in menüdeki sütlacı keyifle yediğini söyledi.

Şef Açıköz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kraliçe Elizabeth'in vefatından büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek, Kraliçe'ye yemek yapmanın onurunu yaşadığını dile getirdi.

Kraliçenin 15-16 Mayıs 2008'de Türkiye'yi ziyaret ettiğini anlatan Açıköz, "Kraliçe bu ziyaretinde Ankara'da Sheraton Otel'de konakladı. Kraliçe'nin ziyaretinden bir hafta önce Buckingham Sarayı'ndan gelen bir ekip, saray kuralları ve Kraliçe'ye yapılacak hizmetler konusunda otel çalışanlarına eğitim verdi." dedi.

- "Sütlacı keyifle yedi"

Şef Açıköz, Kraliyet ekibinin Kraliçe için İngiliz menüsü hazırlanması talebinde bulunduğunu kaydederek şunları aktardı:

"Kraliçe'nin perhizine uygun porsiyon ve içerikte bir İngiliz menüsü düşünülürken, Kraliçe'nin Türk yemekleri yemesinde ısrarcı oldum. İngiltere Büyükelçiliğindeki arkadaşların da devreye girmesiyle Kraliyet ekibiyle perhize uygun porsiyon ve içerikte Türk yemekleri yapılmasında anlaştık. Türk mezelerinden oluşan başlangıç tabağı, cızbız alaturka ve sütlaçtan oluşan menüyü, Kraliçe Elizabeth ve Prens Philip keyifle yedi. Sütlacı Kraliçe'ye buzdan el şeklinde özel bir sunumla bizzat ben servis ettim. Odadan saray kuralları gereği üç adım geri çekilerek çıkacakken, Kraliçe kısık bir sesle 'Chef' diye seslenip, 'Bu nedir?' diye sordu. Türk mutfağına özgü süt ve pirinçten yapılan bir tatlı olduğu yanıtını verince, sütlacı keyifle yemeye başladı."

- "Kraliçeye hünkarbeğendi yapmak isterdim"

Türk mutfağının dünyanın en özgün ve zengin mutfaklarının başında geldiğini vurgulayan Açıköz, Kraliçe Elizabeth'in de Türk mutfağına oldukça ilgili olduğunu söyledi.

Kraliçe'nin Türk mutfağını otantik bulduğunu ifade eden Açıköz, "Kraliçe et yemeklerini seviyordu, tatlıyla da arası oldukça iyiydi. Kraliçe'ye o dönem cızbız alaturka yerine saray mutfağımızın en özgün lezzetlerinden biri olan hünkarbeğendi yapmak isterdim." diye konuştu.

- Dünya liderlerine Türk yemekleri

Açıköz, Kraliçe Elizabeth'in o dönemki ziyaretinden oldukça memnun ayrıldığını belirterek, otel çalışanları olarak kendisini törenle uğurladıklarını söyledi.

Kraliçe Elizabeth'in yanı sıra eski ABD Başkanı Barack Obama, yeni Başkan Joe Biden, eski Rusya Devlet Başkanı Dmitri Medvedev, mevcut Başkan Vladimir Putin, eski İtalya Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin de aralarında olduğu kişilere yemekler yaptığını anlatan Açıköz, dünya liderlerine Türkiye ziyaretleri sırasında Türk yemekleri yedirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

