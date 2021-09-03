MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kraliçe Margrethe işbaşı yaptı! Film setinde çalışmaya başladı

Kraliçe Margrethe işbaşı yaptı! Film setinde çalışmaya başladı

03.09.2021 01:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun bir sanat kariyeri olan Danimarka Kraliçesi Margrethe, Ehrengard filminde set tasarımcısı olarak çalışmaya başladı.

Kraliçe Margrethe işbaşı yaptı! Film setinde çalışmaya başladı

81 yaşındaki Danimarka Kraliçesi Margrethe, Danimarkalı yazar Karen Blixen’ın fantastik romanı Ehrengard'ın film uyarlamasında set tasarımcısı olarak çalışmaya başladı.

"HİKAYELERİ BENİ HEP ETKİLEDİ"

Kraliçe Margrethe, “Karen Blixen’in hikâyeleri beni hep büyüledi. Dekor ve kostümlerin hazırlanmasında Blixen’in fantastik evrenini yorumlamaya çalıştım” dedi.

ILLÜSTRASYONLAR ÇİZDİ

Kraliçe, Yüzüklerin Efendisi kitap serisinin Danimarka baskısı için illüstrasyonlar çizmek ve galerilerde sergiler düzenlemek de dahil uzun bir sanat kariyerine sahip.

OSCARLI YÖNETMEN ÇEKECEK

Yönetmen koltuğunda Oscar ve Altın Küre ödüllü Bille August'un oturacağı filmin yapımcılığını SF Studios üstleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den yatak pozu! "Eller yukarı"Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den yatak pozu! "Eller yukarı"
Mide bulandıran olay! Gözünden çıktıMide bulandıran olay! Gözünden çıktı
2 Eylül MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? 2 Eylül MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı?
Anahtar Kelimeler:
Danimarka
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalar

2 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

2 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

Genç kız "Beni kurtarın" diyerek pencereden kendini boşluğa bıraktı

Genç kız "Beni kurtarın" diyerek pencereden kendini boşluğa bıraktı

Babası kulübü basmıştı! Bir şok daha

Babası kulübü basmıştı! Bir şok daha

İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti!

İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti!

Prof. Dr. Uğur Şahin: Bu müthiş bir artış

Prof. Dr. Uğur Şahin: Bu müthiş bir artış

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Olaylı gece! "17 yaşında ortamlara bak"

Olaylı gece! "17 yaşında ortamlara bak"

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Seks bağımlısı eski koca o pozları görünce... Mesajlar ifşa oldu

Seks bağımlısı eski koca o pozları görünce... Mesajlar ifşa oldu

Devlet Bahçeli'den Müge Anlı'ya mesaj! Canlı yayında okudu

Devlet Bahçeli'den Müge Anlı'ya mesaj! Canlı yayında okudu

Ferhan Şensoy hayatını kaybetti! Ölüm nedeni belli oldu

Ferhan Şensoy hayatını kaybetti! Ölüm nedeni belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.