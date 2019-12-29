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  4. Kraliyet Ailesi’ne Türk yemekleri pişiren adam: Hüseyin Özer!

Kraliyet Ailesi’ne Türk yemekleri pişiren adam: Hüseyin Özer!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
GÜNDEM  | Son Güncelleme

Hüseyin Özer’in hayatı Müslüm Gürses gibi filmlere konu olacak cinsten. Tokat’ın küçük bir köyünde başlayıp Londra’ya uzanan ibretlik bir yaşam...

Hüseyin Özer, Londra’da önündeki kuyruklarla ünlü Sofra restoranlarının sahibi. İngiliz Kraliyet Ailesine Türk yemekleri yediren dünyaca ünlü bir şef. Londra’da kaliteli Türk yemeğiyle özdeşleşen Sofra’nın halihazırda 2 şubesi daha faaliyetine devam ediyor. Hüseyin Özer, aynı zamanda Discovery Channel’ın “Dünyanın En Zengin İnsanları” belgeselinde yer alan 3 Türk isimden birisi. Ancak Hüseyin Özer buralara çok kolay gelmedi, filmlere konu olacak hayat hikayesini okudukça ağzınız açık kalacak. İşte keçi güderken okuma yazma öğrenen çocuğun küçük bir köyden Londra’ya uzanan azim dolu hayatı.

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Anahtar Kelimeler:
müslüm gürses aşçı

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