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Kraliyet dizisi The Crown kaldığı yerden devam ediyor

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 25.09.2019 14:12 | Son Güncelleme

Netflix’in prestijli projelerinden The Crown’un 3. sezonundan tanıtım fragmanı yayınlandı.

Kraliyet dizisi The Crown kaldığı yerden devam ediyor

The Crown’un 3. sezonu Kraliçe Elizabeth ve ailesinin İngiltere’nin hızlı değişimi karşısında verdiği mücadeleyi konu alıyor. Peter Morgan tarafından kaleme alınan The Crown’da bu sezon Prenses Margaret’i Helena Bonham Carter, Edinburgh Dükü’nü Tobias Edinburgh Menzies, Prens Charles’ı Josh O'Connor, Prenses Anne’i Erin Doherty, Lord Snowdon’u Ben Daniels, Başbakan Harold Wilson’u Jason Watkins ve Lord Mountbatten’i Charles Dance canlandırıyor.

Oscar ödüllü Olivia Colman'ın Kraliçe II. Elizabeth'i canlandırdığı The Crown'un 3. sezonu 17 Kasım'da Netflix’te kaldığı yerden devam ediyor.


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Anahtar Kelimeler:
The Crown Helena Bonham Carter

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