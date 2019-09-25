Kraliyet dizisi The Crown kaldığı yerden devam ediyor

The Crown’un 3. sezonu Kraliçe Elizabeth ve ailesinin İngiltere’nin hızlı değişimi karşısında verdiği mücadeleyi konu alıyor. Peter Morgan tarafından kaleme alınan The Crown’da bu sezon Prenses Margaret’i Helena Bonham Carter, Edinburgh Dükü’nü Tobias Edinburgh Menzies, Prens Charles’ı Josh O'Connor, Prenses Anne’i Erin Doherty, Lord Snowdon’u Ben Daniels, Başbakan Harold Wilson’u Jason Watkins ve Lord Mountbatten’i Charles Dance canlandırıyor.

Oscar ödüllü Olivia Colman'ın Kraliçe II. Elizabeth'i canlandırdığı The Crown'un 3. sezonu 17 Kasım'da Netflix’te kaldığı yerden devam ediyor.