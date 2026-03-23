Kraliyet Tacının Sırrı: Kate neden hep aynı tacı takıyor

Ağır, baş ağrıtıcı ve on yıldır aynı. Galler Prensesi'nin favori tacının arkasında sadece estetik değil, bir kadının mirasını sahiplenme isteği yatıyor. Bir kraliyet üyesi, on yıl boyunca aynı mücevheri tekrar tekrar seçiyorsa, orada bir tesadüften fazlası var demektir.

Alışkanlık mı, yoksa bir sadakat göstergesi mi?

Prenses Catherine'in saç uzmanı Tatiana Karelina, bu konuya açıklık getirmiş. Ona göre Prenses'in oval yüz hatları ve zarif saç çizgisi, bu tacı kusursuz bir biçimde taşımasına zemin hazırlıyor. Prensesin saçlarında vazgeçemediği o düzgün dalgalar, alçak topuzlar ve diğer saç modelleri Lovers' Knot'un yapısı için adeta biçilmiş bir kaftan. Bu yüzden de Catherine'in tercihi sürekli bu taçtan yana oluyor.

Lovers' Knot tacının tarihi geçmişi

Lovers' Knot yani Aşk Düğümü 1913 yılında kraliyet kuyumcusu Garrard tarafından Kraliçe Mary için imal edildi. Ancak işin ilginç yanı, sıfırdan tasarlanmış bir parça değil. Kraliçe Mary'nin büyük annesine, Cambridge Düşesi Augusta'ya ait daha eski bir tacın birebir kopyasıymış.

Kraliçe Mary, bu tacı yaptırmak için kendi koleksiyonundan başka mücevherleri söktürmüş; İngiltere'nin 650 hanımefendisinin düğün hediyesi olarak verdiği bir gerdanlıktan alınan elmaslar ve inciler, annesinin takılarından alınan 11 inci ile birleştirilmiş.

Taç hareket ettikçe hafifçe sallanan 19 barok damla, takana bir zarafet, neredeyse kişisel bir imza katıyor. Tacın değeri bugün uzman tahminlerine göre 2 ila 4 milyon dolar arasında; ancak dört nesil kraliyet kadınının başında parlamış olması onu paha biçilemez kılıyor.

Kraliçe Mary, hayatını kaybettiği 1953 yılına dek bu tacı bizzat kullandı; ardından koleksiyon Kraliçe Elizabeth II'ye intikal etti. 1981'de ise yeni gelin Diana Spencer'a emanet edildi.

Diana'nın bıraktığı yer

Aşk Düğümü'nü anlamak için önce onu Diana'nın nasıl taşıdığını hatırlamak şart. Diana bu tacı salt bir süs eşyası olarak kullanmadı; neredeyse bir zırh gibi kuşandı üstüne. 1981'deki ilk resmi çıkışından, sarayla ilişkisinin en yıpranmış dönemlerine dek o inciler başında parladı. Charles ve Diana'nın 1996'daki boşanmasının ardından Diana unvanı ile tacı da iade etti.

Yıllardır Diana'nın mirasının Catherine için hem bir nimet hem de ağır bir yük olduğu söylenir. Çok da haksız sayılmazlar zira Catherine nereye adım atsa, ne giysе, Diana'nın gölgesi orada beliriyor. Pek çok kraliyet mensubu bu baskıdan uzaklaşmaya çabalar ancak fark ettiyseniz Catherine tam aksine Diana'ya yaklaşıyor.

Prenses Catherine sanki bu tacı taktığında şunu söylüyor: "Diana'nın hikâyesi tamamlandı, benimki sürüyor. Ve ben bu emaneti taşımaya gönüllüyüm."

Üstelik bütün ağırlığına karşın. Tacın ağırlığı sebebiyle Diana'ya şiddetli baş ağrısı verdiği bilinen bir gerçek. Gizli pedler, özel iğneler, saç destekleri ile uzmanlar bu tacın saçlara adeta monte edildiğini anlatıyor. Zarafet her daim bir bedel istiyor ve Catherine de bu bedeli ödemekten kaçınmıyor.

Catherine'in giyebileceği başka taçlar da var elbette. Ama o, Lovers' Knot'u tercih ettiğinde cevabı çoktan vermiş oluyor: En güvenilir olan, en güçlü olandır. Diana bunu biliyordu. Catherine de biliyor.