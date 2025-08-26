Kraliyetin bilinmeyenlerini anlattı: "Kate’in Zarafeti Diana’yı Hatırlatıyor"

Grant Harold, 2004–2011 yılları arasında Kral Charles’ın özel uşağı olarak görev yapmış. Mirror’a verdiği röportajda Kate Middleton’ı “22 yaşındaydı ama her yönüyle bir kraliçe gibiydi” sözleriyle tanımlıyor. Harold, “Günümüzün Prenses Diana’sı” diyerek, Prenses Catherine'in sadece asil bir unvanla değil; samimi mizacıyla da iz bırakan biri olduğunu vurguluyor.

“Espri Anlayışı Diana’yı Hatırlatıyordu”

Bence röportajdaki en çarpıcı kısımlardan biri, Kate’in Diana’nı anımsatan espri anlayışıyla ilgili detaylar: Harold, “Diana, Sandringham’da çalışanları güldürmek için pencereden kafasını uzatıp eğlenceli mimikler yapardı. Kate de benzer şeyler yapıyordu”, diyor.

William ile Harry Arasındaki Mesafeler

Grant Harold, Prens William ve Harry’nin eskiden ne kadar birbirine yakın olduğunu da paylaşmış. “Sürekli beraber vakit geçiriyorlardı; barlara gider, gülüp eğlenirlerdi. Aralarının bozulacağını söyleselerdi, asla inanmazdım” diye anlatmış.

Röportajda Harold’un “Aile içi kırgınlıklar zamanla onarılır, fakat hiçbir şey eskisi gibi olmaz” tespiti bana göre çok gerçekçi. Bence William ve Harry arasındaki yıpranmışlık, bir zamanlar sıcacık bir kardeşlik ilişkinin, zaman ve olaylarla nasıl değiştirilebileceğini gösteriyor. Harold ayrıca Harry'nin kraliyet ailesine geri dönebileceğini de söylemiş.

"Kral Charles kibar ve ince düşünceli biri"

Kral Charles hakkında anlattıkları da ilginç ve etkileyici... “Yemek servisi sırasında bir anda dönüp, ‘Grant nasılsın?’ derdi… ‘Annen nasıl, baban iyi mi?’ diye sorardı.” Bu tür detaylar, sarayın soğuk havasını bir anda değiştiriyor.

Grant Harold’un anlattıkları bana bir gerçeği hatırlatıyor: Kraliyet ailesi, aslında yalnızca törenler ve unvanlardan ibaret değil; insanî yönleriyle halkın kalbine dokunabildikleri ölçüde var oluyorlar. Ve bence bu noktada en çok öne çıkan isimlerden biri Kate Middleton.

Kate, zarafeti ve vakar sahibi duruşuyla kuşkusuz İngiliz halkının gözünde “geleceğin kraliçesi.” Ama bundan daha önemlisi, onun gündelik hayatta sergilediği doğallık. Harold’ın aktardığı gibi, espri anlayışıyla, küçük jestleriyle, Diana’yı hatırlatan sıcak tavırlarıyla insanların kalbine işliyor. Sarayın soğuk ihtişamını bir tebessümle yumuşatabiliyor. Bence bu, kraliyet üyeleri arasında nadir görülen bir meziyet...