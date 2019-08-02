Kredi çekmek istedi, başına gelmeyen kalmadı...

Antalya'da beden eğitimi öğretmeni Özgür Fırat, 2016 yılında devlet okulunda beden eğitimi öğretmenliği yaptığı sırada özel bir bankaya kredi başvurusu yaptığını söyledi. Fırat, bankadan aradığını belirten kişinin, kredinin çıkabilmesi için kredi puanının artırılması gerektiğini söylediğini belirterek, “Bankadan aradığını söyleyen kişi, puan artırımı için hesabıma birkaç defa para geleceğini, bu paraların yine kendilerince çekileceğini söyledi. Hesap bilgilerimi bu kişiyle paylaştım. 3 defa hesabıma para geldi ve sonrasında çekildi. 3 gün sonra bankanın genel müdürlüğünden arayan kişi, hesabımla ilgili şikayet olduğunu söyleyip, dolandırıldığımı belirtti. Hesabı kapatıp şikayetçi olmamı istediler. Hesabı kapatıp polise suç duyurusunda bulundum" dedi.

BANKA GÖREVLİSİ ZANNETTİĞİ KİŞİYE BİLGİLERİNİ VERDİ

Daha sonra Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verdiğini dile getiren Özgür Fırat, olaydan 2 yıl sonra, hakkında Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldığını öğrendiğini söyledi. 'Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' suçlamasıyla karşı karşıya kaldığını aktaran Fırat, suçlamayı ve yaşananları iddianameden öğrendiğini kaydetti. İnternet sitesinden telefon satın almak isteyen K.H.'nın, telefonu sattığı iddia edilen Murat A.'nın hesap numarasına parayı gönderdiğini, telefonun gelmemesi üzerine K.H.'nın şikayetçi olduğunu öğrendiğini kaydeden Fırat, “Telefonu satacağını belirtip K.H.'yı dolandıran kişiler, benim hesap numaramı kullanmış. Hiçbir şekilde içinde bulunmadığım olay nedeniyle mağdur oldum. Hesabımı kullanan kişilerin, kredi başvurusu sırasında beni arayıp bilgilerimi alan kişiler olduğunu düşünüyorum. Ayrıca mağdur kişi benden değil, telefon dolandırıcılarından şikayetçi olmuş" diye konuştu.